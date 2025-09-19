Marics Peti kitálalt! Elárulta kit keres valójában

A Megasztár egyik mestere idén, Marics Peti, aki a mokka reggeli adásában mondta el, milyen hangokat keres pontosan a tehetségkutató műsorban.

Marics Peti az egyéniségeket keresi a Megasztárban

A Megasztár mestere így fogalmazta meg elvárásait:

A legnagyobb egyéniségeket keresem, azokat, akik eljutnak az emberek szívéig valahogy, meg az én szívemhez. Próbálom képviselni egy kicsit a közönséget is, de azért elkerülhetetlen, hogy a zsűritagok valamilyen szinten a saját ízlésüket is kielégítsék így a versenyzők által

Véleménye szerint a Megasztár a felfedezett előadók számára egy jó ugródeszka, de ha maguk nem tesznek szinte semmit, hogy előrejussanak a műsor végezte után, az már beigazolódott, hogy nem elég maga a tehetségkutató.

Más nem fogja elvégezni helyette a munkát. Mi próbáljuk kiszűrni azokat, akikben a legnagyobb potenciál van, megadni nekik ezt a kezdőlökést, aztán rajtuk múlik, hogy ez hogy sikerül-e

Marics Peti meg kell hagyni lazán veszi a műsor alatt bekövetkezett konfliktushelyzeteket, legyen az akár versenyző vagy zsűritag között. „Sírni nem szeretek, nevetni másokon vagy másokkal, azt szeretek. Úgyhogy próbálom nyilván az ízlésesség határain belül ezt kiélni” - mondta a ValMar énekese.