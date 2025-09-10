"Inkább egy díjbirkózóhoz hasonlít" – Ezért kaptunk ki? Kelemen Anna elárulta: Ádám Martin hiányzott Ronaldóék ellen a magyar válogatottból

A magyar válogatott tegnap hazai pályán egy rendkívül szoros mérkőzésen vereséget szenvedett Portugáliától. Szoboszlai Dominikék egy utolsó pillanatban kapott góllal maradtak alul Cristiano Ronaldóék ellen. A találkozóval kapcsolatban Kelemen Anna és Csuti is megszólalt! A sztárok elemezték a mérkőzést és a következő összecsapásokat is.

Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldo ellen? Kelemen Anna csak ámult a magyar válogatott játékán (Fotó: Kelemen Anna)

Kelemen Anna meglepődve értékelte a tegnapi meccset:

„A mérkőzés óta csak ámulok, mert szerintem zseniális volt és ez nem az a színvonal, amin a magyarok szoktak játszani. Ez egy sokkal magasabb szint volt és mégis paliban voltunk velük” – mesélte Anna, aki hozzátette, hogy ha nem lett volna tisztában, hogy kik ellen játszunk, akkor két egyenlő brigádot látott volna.

Kelemen Annának kifejezetten tetszett a magyar válogatott szűzkeze a kapuban

„Szerintem úgy mentünk ki a pályára, hogy nincs veszíteni valónk és az edző beküldte ezt a "kiscsávót" is, akin mindenki meglepődött, de nagyon örültem, hogy egy ilyen friss lendületet láttunk a pályán” – mondta el Anna és Tóth Balázs kapus mellett megemlített még valakit...

„Ádám Martin is egy olyan karakter, akit nagyon bírok, de neki inkább egy díjbirkózóhoz hasonlít a kinézete és ezt jó értelemben mondom, de nem néz ki úgy, mint egy focista” – ismerte be Kelemen Anna, aki hiányolja a magyar csatárt a válogatottból.

Csuti szakértő módjára értékelte a magyar válogatott eddigi meccseit (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Csuti nyugodtan és elégedetten nyilatkozott a sajnálatos vereség után.

„Szerintem a mutatott játékkal elégedettek lehetünk, abszolút partiban voltunk a FIFA ranglista hatodik helyezettével, de nyilván optikailag nem néz ki jól a végeredmény, meg a két meccsen kapott öt gól, a négy rúgott az már rendben van, de a játék képével elégedett lehetünk” – értékelt Csuti és hozzátette, hogy a másik mérkőzés eredménye miatt is örülhetünk, mivel az örmények egyszerűbb ellenfélnek tűnnek, mint az írek.

Csuti mindig elfogult szeretett csapatai mellett

„Az örmények elleni két meccs lesz a vízválasztó és teljes mértékben hiszek a kijutásban, illetve ha megnézzük a szurkolók is mindent megtettek, hiszen vastaps kísérte le a játékosokat a pályáról és ismét elénekelték közösen a magyar himnuszt a lefújás után” – ismerte el Csuti a szurkolók hihetetlen odaadását és azt is elárulta, hogy egyszerű a hibákról beszélni, de csak az tud hibázni, aki pályán van.