Meghalt a Lord zenekar billentyűse

Gyászol a magyar rockzene: 74 éves korában elhunyt Papp László, művésznevén Kalap, a Lord zenekar első billentyűse.

A Lord zenekar egykori zongoristája 74 éves korában hunyt el Fotó: Pexels (illusztráció)



A Lord zenekar gyászol - elhunyt egykori zongoristájuk

Szomorú hírt kapott kedden este a Lord zenekar, meghalt Kalap, a Lord első billentyűse. Papp Lászl ó 1951-ben született, 74 éves volt. A hírt a Lord a közösségi oldalán tette közzé. - írja a Kisalföld.hu.

Szomorú hírt kaptunk! Ismét gyászol a Lord család.

Elment "Kalap" a Lord első billentyűse!

Nyugodjék békében!

Őszinte részvétünk a családnak!

- olvasható a Facebook bejegyzésben.