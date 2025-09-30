Meghalt a Lord zenekar billentyűse

Gyászol a magyar rockzene: 74 éves korában elhunyt Papp László, művésznevén Kalap, a Lord zenekar első billentyűse.
Szomorú hírt kapott kedden este a Lord zenekar, meghalt Kalap, a Lord első billentyűse. Papp Lászl ó 1951-ben született, 74 éves volt. A hírt a Lord a közösségi oldalán tette közzé. - írja a Kisalföld.hu.
Szomorú hírt kaptunk! Ismét gyászol a Lord család.
Elment "Kalap" a Lord első billentyűse!
Nyugodjék békében!
Őszinte részvétünk a családnak!
- olvasható a Facebook bejegyzésben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.