Meghalt a Lord zenekar billentyűse

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 21:45
Tragédia a magyar rockzenében, az ismert zenekar egykori zenésze távozott az élők sorából. A Lord zenekar billentyűse 74 éves volt.

Gyászol a magyar rockzene: 74 éves korában elhunyt Papp László, művésznevén Kalap, a Lord zenekar első billentyűse.

A Lord zenekar egykori zongoristája 74 éves korában hunyt el Fotó: Pexels (illusztráció)


A Lord zenekar gyászol - elhunyt egykori zongoristájuk

Szomorú hírt kapott kedden este a Lord zenekar, meghalt Kalap, a Lord első billentyűse. Papp Lászl ó 1951-ben született, 74 éves volt. A hírt a Lord a közösségi oldalán tette közzé. - írja a Kisalföld.hu.

Szomorú hírt kaptunk! Ismét gyászol a Lord család.
Elment "Kalap" a Lord első billentyűse!
Nyugodjék békében!
Őszinte részvétünk a családnak!

- olvasható a Facebook bejegyzésben.

