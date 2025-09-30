Vilmos herceg gyászol: „Az élet próbára tesz bennünket”

Vilmos herceg ritkán enged betekintést magánéletébe, most azonban nyíltan beszélt arról, mennyire hiányoznak számára nagyszülei, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg. A walesi herceg az Apple TV+ új epizódjában mesélt erről, amelyben a Schitt’s Creek sztárja, Eugene Levy volt a beszélgetőtársa.

Vilmos herceg még mindig gyászolja a nagyszüleit, II. Erzsébet királynőt és Fülöp herceget Fotó: Parsons Media / eyevine / Northfoto

Vilmos herceg nagymamája szellemiségét igyekezett követni az interjú során

Amikor a színész megkérdezte tőle, hiányzik-e neki a 2022-ben elhunyt királynő és a 17 hónappal korábban meghalt Fülöp herceg, Vilmos így felelt: „Igen, valóban. Hiányzik a nagymamám és a nagyapám.” A 43 éves trónörökös különösen szoros kapcsolatot ápolt Erzsébettel, akivel számos közös emléke kötődik a windsori kastélyhoz. „Windsor számomra őt jelenti. Imádott itt lenni, a legtöbb időt itt töltötte. Ha itt vagyok, mindig rá gondolok.” - írta a Mirror.

Levy – aki saját műsorát, a The Reluctant Traveler című sorozatot forgatta – meghívást kapott, hogy a kastélyban személyesen Vilmos vezesse körbe. A herceg elárulta: a túra során nagymamája szellemiségét igyekezett követni. „Ahogyan most megmutatom neked a helyet, az is arról szól, hogy úgy lásd, ahogy ő szerette volna.” Szó esett a királynő nagy szenvedélyéről, a lovakról is: „Itt tartotta a lovait is, ez mindig hatalmas öröm volt számára, ezért imádta ennyire Windsort.”

Az epizódban látható az is, amint Vilmos és Levy egy közeli pubban söröznek. Itt a herceg őszintén beszélt a 2024-es évről, amelyet „élete legnehezebb évének” nevezett, miután felesége, Katalin hercegné és édesapja, III. Károly király is rákdiagnózist kapott.

Az élet próbára tesz bennünket. Az, hogy képesek vagyunk felülkerekedni ezen, formál minket azzá, akik vagyunk.

A felvétel februárban készült, és péntektől lesz elérhető. Érdekesség, hogy mindez nem sokkal azután került sorra, hogy Vilmos öccse, Harry herceg rövid látogatást tett Nagy-Britanniában, ahol két év után először találkozott apjával – bátyjával viszont nem.

Vilmos korábban is többször beszélt „nagymama” közelségéről, akitől gyermek- és tinédzseréveiben is rengeteget tanult. A királynő nemcsak a boldog pillanatokban, hanem Diana hercegnő halála után, a legnehezebb időkben is mellette állt. A királyi történész, Robert Lacey szerint a királynő már fiatal korától tanította unokáját az uralkodói feladatokra: Windsorban együtt nyitották ki az állami dossziékat, és így adta át neki a „konstitucionális nevelést”.