Lola csodás tippet kapott a szüléshez, meg is osztotta azt rajongóival

Mint arról korábban beszámoltunk, Lola várandósságának utolsó hónapjába érkezett. A kismama, aki tavasszal jelentette be a nagy hírt, miszerint gyermeket vár, hamarosan végre a karjaiban tarthatja kislányát. Addig is azonban az utolsó utáni dolgokat is el kell végeznie, hogy amint megérkezik a csöppség, csak rá tudjon fókuszálni. Az új jövő miatti izgalom azonban szintén részese mindennapjainak. Nem csoda tehát, hogy kórházi táskája bepakolásakor, melyet a szülésre visz magához, kíváncsi volt arra, más, immáron tapasztalt anyukák mit pakolnának még el a nagy pillanatra, amit ő nem pakolt be.

Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot magazin!

Többen ajánlottátok, hogy tegyek a csomagba mellszívót, mert ez sokat segít a kórházban a szoptatás beindításában

- kezdi videójában az énekesnő, melyben bemutatta, mit pakolt el és mit nem. Ehhez a felvételhez adtak neki olyan tanácsot, amelyet Lola a legnagyobb örömmel fogadott.

Csodás tippet kapott Lola: ezt ne hagyja otthon

A legfontosabb, amit ne hagyj otthon: gondolatok! Bízz a testedben, a babádban, az érzéseidben! Minden rendben lesz

- írták neki kommentben és ezt az énekesnő még 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében is megosztotta:

A legjobb tanács, amit valaha kaptam

- jegyezte meg Lola, aki immáron rendszeres CTG-vizsgálatokra is jár, amely során a magzat szívműködését és a méhösszehúzódások erősségét, ritmusát elemzik ki a zavartalan várandósság 36. hetétől kezdve eleinte hetente, majd a 40. hét után szülésig naponta.