Eláll a szavunk: csodás kismama fotózáson vett részt Lola

Mint arról korábban beszámoltunk, Lola várandósságának utolsó heteiben járva egy intim, privát babavárót tartott otthonában kislányának közelgő érkezése alkalmából. Az énekesnő még tavasszal közölte az örömhírt, miszerint minden orvosi várakozás ellenére sikerült teherbe esnie és úton van párjával első közös gyermekük. Azóta pedig szinte elrepült az idő és Lola gyönyörű kismama lett. Nemsokára azonban elérkezik a pillanat, hogy karjaiban tarthassa csöppségét. A várandósság csodáját azonban úgy döntött, fotók formájában is megörökíti és részt vett egy nem mindennapi kismama fotózáson.

Legutóbbi fotózásomról... Nektek melyik szett tetszik a legjobban?

- jelentkezett be legutóbbi posztjában az énekesnő, amelyhez egy videót csatolt. A felvételeken pedig jól látszik, Lola elképesztő szerelésekben állt kamera elé. Volt vagány, bőrdzsekis szett, teljesen átlátszó mégis kismamához illő ruhadarab és köves estélyi is. Lola azonban mindegyikben csak úgy ragyogott, amit rajongói is megjegyeztek:

Gyönyörű szép kismama vagy.

"Gyönyörű vagy, csodálatos anyuka leszel."

- záporoztak a kommentek.