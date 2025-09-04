Gyönyörű kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Lola - Fotó

Mint arról korábban beszámoltunk, lola" target="_blank">Lola várandósságának harmadik trimeszterébe lépett. Az énekesnő épp ezért nemrég egy intim, privát babavárót tartott otthonában kislányának közelgő érkezése alkalmából, majd egy lélegzetelállító kismamafotózáson is részt vett azért, hogy megörökítse a várandósság csodáját profi fotós előtt is, mielőtt kezében tarthatja majd első gyermekét.

A Balaton mellől jelentkezett be.

Az énekesnő még tavasszal közölte az örömhírt, miszerint minden orvosi várakozás ellenére sikerült teherbe esnie és úton van párjával első közös gyermekük. Azóta több hónap is eltelt és a nyár is elmúlt. Ez mind gyermekük közelgő érkezését jelenti, így nem csoda, hogy életük legnagyobb feladata előtt Lola úgy döntött, a Balaton partján megpróbálja kiélvezi az utolsó forró napsugarakat, mielőtt véget ér a terhessége.

Lassú balatoni reggel és délelőtt

- jelentkezett be legújabb Instagram-posztjában Lola, aki csak úgy ragyogott terhespocakjával a magyar tengerrel és kiskutyájával a háttérben.