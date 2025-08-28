Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
L.L. Junior végre reagált a pletykákra: tisztázta, együtt vannak-e Frey Timivel

2025. augusztus 28.
A rappert csúnya betegség döntötte le a lábáról, ami miatt még a SZIN-es fellépése is veszélybe került, ráadásul úgy tűnik nincs is, aki ápolja. L.L. Junior elárulta, miért nincs mellette Frey Tímea.
Hónapok óta hangos a sajtó L.L. Junior és Frey Timi viharos románcától, hiszen mostanra senki sem tudja mi van közöttük valójában. A rapper most végre tiszta vizet öntött a pohárba és a Tények Plusznak elárulta, mi az igazság fiatal táncosával kapcsolatban. Persze, Junior korábbi kapcsolatait látva, nem jelenthetjük ki, hogy ez már végleges.

L.L. Junior koncertje is veszélybe került a betegsége miatt, de hol van ilyenkor a barátnője? (Fotó: Huszár Márk)

Először tavasszal A Nagy Duett közönségében szúrták kis L.L. Juniort és Frey Timit összebújva, majd nem sokkal később kiderült, valóban egy párt alkotnak. Ám a nagy szerelem nem tartott sokáig, júliusban ugyanis a rapper bejelentette szakítottak, mert új párja a saját koncertje után megcsalta őt a backstage-ben. A táncos szerint azonban ekkor már nem alkottak egy párt, így nem is értette exe kiakadását. De néhány nap múlva úgy tűnt a zenész is lenyugodott és kibékült kedvesével, amit romantikus fotókkal is bizonyítottak. Csakhogy itt jött a képbe Frey Timi exe, aki TikTok videóban vádolta meg a 21 éves lányt azzal, hogy párhuzamosan őt és a zenészt is hülyítette, és utóbbival egyébként is csak hírnév miatt kezdett ki.

L.L. Junior párja lapátra került majd dal született róla

A Fekete Vonat egykori tagja hivatalos hangvételű közleményben reagált a találgatásokra, és kijelentette, hogy azonnali hatállyal mindennemű magánéleti és munkakapcsolatot megszüntet Frey Tímeával. De hiába a „visszavonhatatlan” elhatárolódás, pár nappal később újabb romantikus fotók bizonyították, nem tudják elengedni egymást. Sőt, Timi még azt is megüzente a rosszmájú kommentelőknek, hogy az idő majd kettejüket fogja igazolni. Bár nem biztos, hogy így értette…

L.L. Junior barátnője saját dalt is kapott, bár nem biztos, hogy örült neki (Fotó: Instagram/L.L. Junior)

L.L. Junior dala Frey Timiről cseppet sem hízelgő

A zenészt meg is ihlette fiatal múzsája, hiszen egy dal is született róla, bár a sláger a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető ódának, vagy mély szerelmi vallomásnak. Ezt a legtöbben egyértelmű jelnek is vették arra, hogy a pár ismét szakított, csakhogy Junior egy újabb videóval, teljesen összezavarta a rajongókat. Ezen ugyanis az látható, hogy (volt) kedvese az autójában ülve, mosolyogva hallgatja az igencsak nyers dalt. Így talán érthető, hogy a követőiknek már fogalma sincs, mi a helyzet kettejükkel, de a rapper a segítségükre sietett.

Úgy tűnik, pont kerülhetett L.L. Junior és Frey Tímea viharos románcának végére (Fotó: Bors)

L.L. Junior Frey Timi nélkül lábadozik

A napokban kiderült, hogy az énekest egy csúnya nátha döntötte le a lábáról, amiből egyedül próbál kikecmeregni. Ennek kapcsán tisztázta, hogy miért nincs mellette a táncos.

– Szerintem ez egy hangszálgyulladás, meg kezdődő tüdőgyulladás, így most egy antibiotikum kúra közepén vagyok. Gyógyulok, itthon vagyok, viszont a legnagyobb ellenségem a passzivitás, amikor becsavarva kell feküdni, és kiizzadni a bacikat, de ez van – mesélte Junior.

Jelenleg nincs kapcsolatom, úgyhogy nagyon nehéz. Utálok ismerkedni, meg randizni, a legutóbbi kapcsolatom is véget ért, ami egy pár hónapig tartott, és nagyon nehezen veszem rá magam, hogy újra felépítsem valakivel a bizalmat, most annyira nincs kedvem ehhez. Inkább a munkára koncentrálok, a családomra meg a cégemre 

– árulta el végül.

 

