Elképesztő sikereket ért el Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates

„Az elmúlt évtizedek kronológiája egyetlen ívbe rendezi mindazt, amiért zenélek: szenvedély, szabadság, közösség. Minden dal, minden akkord és minden érzés mögött ott van az életutam története: a hetvenes évek budapesti Bem Klubjának lázadó szelleme, a kényszermenekülésem a diktatúra elől, a nyugati világ színpadain szerzett tapasztalat, és az a hit, hogy a zene képes összekötni generációkat és kultúrákat. Számomra a zenélés soha nem a sikerről vagy a karrierről szólt, hanem mindig is arról a szabadságról, amelyet nem ajándékba kapunk, hanem nap mint nap újra ki kell vívnunk. Arról a közösségről, amely nem ismer határokat, nyelveket vagy politikát, mert a szívek dobbanása mindenhol ugyanaz, és arról a szenvedélyről, amely nélkül nincs igazi alkotás. A művészet lényege, hogy tükröt tartson, kérdéseket tegyen fel és reményt adjon. Ez nem múltidézés, hanem maga a folyamatos jelen, ahol a múlt emlékei, a jelen dilemmái és a jövő iránti felelősség találkoznak. Minden koncert és minden új lemez számomra egy vallomás arról, hogy a zene a legnagyobb egyesítő erő, amely képes hidat építeni ember és ember, nemzet és nemzet, múlt és jövő között” - mondta Leslie Mandoki.

Fotó: Mandoki Soulmates

Budapesten, a nagyszabású 50 év szabadságvágy, Mandoki Soulmates Megakoncert főpróbáján ünnepélyes keretek között adták át az aranylemezt az A Memory Of Our Future című új albumért. A kiadvány a progresszív rock és a jazz fusion egyedülálló ötvözete, analóg eszközökkel rögzítve a starnbergi Red Rock stúdióban, New Yorkban Greg Calbi közreműködésével. A világhírű Sterling Sound Mastering stúdióban készítették el az analóg matricákat, majd az Emil Berliner Studios munkájával koronázták meg, ahol a vinyl alap példányát vágták. Az eredmény páratlan, audiofil minőség, amelyben minden hang szó szerint aranyat ér.

Ez az album egy kézzel, töltőtollal írt szerelmeslevél a közönségünkhöz. A zenénk célja áthatolni a digitális kor zaján, és közvetlenül megszólítani az embereket és a józan észt

- Leslie Mandoki.

A lemez dalai, a drámai „Blood in the Water”, a lírai „Enigma of Reason”, a társadalomkritikus „Devil’s Encyclopedia”, a felemelő „We Stay Loud”, valamint „The Wanderer”, „The Big Quit” és a személyes hangvételű „Matchbox Racing”, rövid idő alatt közönségkedvencekké váltak a színpadon és a lejátszási listákon egyaránt.