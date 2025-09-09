Lara Mandoki berobbant a sztárvilágba, apja büszkesége az égig ér

Budapesten augusztus 21-én emlékezetes koncertet adott a Mandoki Soulmates. Az ünnepi előadás nemcsak Magyarországon kapott kiemelt figyelmet, hanem Németországban is. Sajtóinformációk szerint a német RTL Kölnből érkező stábja Budapesten forgatott, és a Mandoki-különkiadás a csatorna egyik nézettségi csúcspontja lett. A televízióban Lara Mandoki és édesapja, Leslie is rendkívüli sikert arattak. Lara főszereplésével egy főműsoridős játékfilm 30 százalékos közönségarányt ért el, míg Leslie életútját az RTL Nachtjournal Spezial mutatta be, a hetvenes évek magyarországi ellenállásától és a nyugatra vezető kényszerszökésen át egészen a világsikerig.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lara és édesapja, Leslie Mandoki sikert sikerre halmoz

Ugyanezen a hétvégén Lara a ZDF Erzgebirgskrimi „Über die Grenze” epizódjában Karina Szabó nyomozót alakította, alakításáért pedig Jupiter-díj jelölést kapott. A német sajtó külön kiemelte az apa és lányai szimbiózisát: Leslie a zene univerzális nyelvén szólította meg a közönséget, Lara a film és televízió világában viszi tovább a családi örökséget, Júlia előadása gyönyörű interpretációival varázsolja el a hallgatóságot, míg Gábor, aki sok Mandoki-produkció felelőse, saját útját járva gazdagítja és erősíti a nemzetközi művészvilág értékeit.

Végtelenül büszke vagyok mindhárom gyermekemre: Larara, Júliára és Gáborra is

– nyilatkozta Leslie Mandoki, aki a budapesti koncerten együtt énekelt lányával, Júliával.