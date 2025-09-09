Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Lara Mandoki berobbant a sztárvilágba, apja büszkesége az égig ér

Mandoki Soulmates
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 17:39 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 09. 17:40
Leslie Mandokifilm
Lara Mandoki a film és televízió világában viszi tovább a családi örökséget.

Budapesten augusztus 21-én emlékezetes koncertet adott a Mandoki Soulmates. Az ünnepi előadás nemcsak Magyarországon kapott kiemelt figyelmet, hanem Németországban is. Sajtóinformációk szerint a német RTL Kölnből érkező stábja Budapesten forgatott, és a Mandoki-különkiadás a csatorna egyik nézettségi csúcspontja lett. A televízióban Lara Mandoki és édesapja, Leslie is rendkívüli sikert arattak. Lara főszereplésével egy főműsoridős játékfilm 30 százalékos közönségarányt ért el, míg Leslie életútját az RTL Nachtjournal Spezial mutatta be, a hetvenes évek magyarországi ellenállásától és a nyugatra vezető kényszerszökésen át egészen a világsikerig.

Leslie Mandoki Lara Mandoki
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lara és édesapja, Leslie Mandoki sikert sikerre halmoz

Ugyanezen a hétvégén Lara a ZDF Erzgebirgskrimi „Über die Grenze” epizódjában Karina Szabó nyomozót alakította, alakításáért pedig Jupiter-díj jelölést kapott. A német sajtó külön kiemelte az apa és lányai szimbiózisát: Leslie a zene univerzális nyelvén szólította meg a közönséget, Lara a film és televízió világában viszi tovább a családi örökséget, Júlia előadása gyönyörű interpretációival varázsolja el a hallgatóságot, míg Gábor, aki sok Mandoki-produkció felelőse, saját útját járva gazdagítja és erősíti a nemzetközi művészvilág értékeit.

Végtelenül büszke vagyok mindhárom gyermekemre: Larara, Júliára és Gáborra is

– nyilatkozta Leslie Mandoki, aki a budapesti koncerten együtt énekelt lányával, Júliával.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
