Lara Mandoki berobbant a sztárvilágba, apja büszkesége az égig ér

Budapesten augusztus 21-én emlékezetes koncertet adott a Mandoki Soulmates. Az ünnepi előadás nemcsak Magyarországon kapott kiemelt figyelmet, hanem Németországban is. Sajtóinformációk szerint a német RTL Kölnből érkező stábja Budapesten forgatott, és a Mandoki-különkiadás a csatorna egyik nézettségi csúcspontja lett. A televízióban Lara Mandoki és édesapja, Leslie is rendkívüli sikert arattak. Lara főszereplésével egy főműsoridős játékfilm 30 százalékos közönségarányt ért el, míg Leslie életútját az RTL Nachtjournal Spezial mutatta be, a hetvenes évek magyarországi ellenállásától és a nyugatra vezető kényszerszökésen át egészen a világsikerig.
Ugyanezen a hétvégén Lara a ZDF Erzgebirgskrimi „Über die Grenze” epizódjában Karina Szabó nyomozót alakította, alakításáért pedig Jupiter-díj jelölést kapott. A német sajtó külön kiemelte az apa és lányai szimbiózisát: Leslie a zene univerzális nyelvén szólította meg a közönséget, Lara a film és televízió világában viszi tovább a családi örökséget, Júlia előadása gyönyörű interpretációival varázsolja el a hallgatóságot, míg Gábor, aki sok Mandoki-produkció felelőse, saját útját járva gazdagítja és erősíti a nemzetközi művészvilág értékeit.
Végtelenül büszke vagyok mindhárom gyermekemre: Larara, Júliára és Gáborra is
– nyilatkozta Leslie Mandoki, aki a budapesti koncerten együtt énekelt lányával, Júliával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.