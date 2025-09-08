Ledobta a textilt Király-Virág Anita, mesés a látvány

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 12:30
Tüzes fotóval jelentkezett a csinos műsorvezető.

Király-Virág Anitánál még koránt sincs vége a nyárnak, a sztár továbbra is bikiniben napozik. Király Viktor párja, bronzbarna testével, még utoljára kifeküdt a napsütésbe egy pánt nélküli bikiniben, hogy megőrizze nyári barnaságát.

Király-Virág Anita fotója felrobbantotta az internetet Fotó: archív /  hot! magazin

A nyár utolsó barnítása a ma esti Sztárban sztár előtt. Természetesen élőben szurkolok

- olvasható a csinos műsorvezető bejegyzésében.

A Király-Virág Anitáról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.

 

