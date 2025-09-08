Ledobta a textilt Király-Virág Anita, mesés a látvány

Király-Virág Anitánál még koránt sincs vége a nyárnak, a sztár továbbra is bikiniben napozik. Király Viktor párja, bronzbarna testével, még utoljára kifeküdt a napsütésbe egy pánt nélküli bikiniben, hogy megőrizze nyári barnaságát.
A nyár utolsó barnítása a ma esti Sztárban sztár előtt. Természetesen élőben szurkolok
- olvasható a csinos műsorvezető bejegyzésében.
A Király-Virág Anitáról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
