Lajsz András egy évvel a felesége halála után újra megnősül: vidéki esküvőre készül Gizussal

Lajsz András története a legjobb példa arra, hogy az élet hosszútávon igazságos.

Lajsz András felesége elvesztése után újra boldog (Fotó: Bors)

A legendás vendéglátós a poklok poklát járta meg tavaly, májusban ugyanis elvesztette feleségét, Zsuzsannát, aki 30 éven át volt hű társa. A korábban életerős, az élet nehézségein csak nevető Lajsz András felesége halála után magába roskadt, naphosszat csak álldogált az érdi temetőben néhai neje sírjánál, és nem tagadja: még olyan gondolat is megfogalmazódott benne, hogy szíve szerint Zsuzsa után menne.

Annyira megviselte a tragédia, hogy augusztusban ismét szívinfarktust kapott, immáron a hatodikat.

„Mit mondjak, nagyon rosszul vagyok. Annyira Zsuzsi után akartam menni, hogy kaptam még egy infarktust. Műteni szerencsére nem kellett, de kaptam egy katétert. Hazaengedtek az orvosok, de arra figyelmeztettek, hogy a következő ilyennél már nem úszhatom meg a nyitott szívműtétet. Beutaltak a balatonfüredi szívkórházba egy háromhetes rehabilitációra. Már nem akarok Zsuzsi után menni, itt vannak a gyerekeim. Már felnőttek, az igaz, de akkor is a gyerekeim. Be fogok feküdni, lesz, ami lesz” – mondta sóhajtva akkor a Borsnak Lajsz András, aki valóban 3 hetet töltött a füredi szívkórházban.

Lajsz Andrást újra eltalálta Ámor nyila

Majd idén tavasszal derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy a szerelem ismét kopogtatott (vagy inkább dörömbölt) a koktélkirály ajtaján, ő pedig némi hezitálás után be is engedte a boldogságot! Minden akkor változott meg, amikor tavaly novemberben gyanútlanul, mit sem sejtve ment el egy osztálytalálkozóra, ahol megpillantotta Gizust, aki most már mindennél fontosabb a számára.

„Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében. Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal. Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket” – újságolta kacagva a boldogságtól Lajsz András új párja oldalán.