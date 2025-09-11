Sokan háborognak Laár András újabb videója miatt

Laár András a közelmúltban elhagyta az 1986-ban alakult L'art pour l'art Társulatot, idén pedig a KFT zenekarból is kilépett, ennek a formációnak is alapítótagja volt 1981-ben. A zenész így több bevételi forrástól is elesett, de eddig nem volt rá példa, hogy interneten kérjen segítséget.

Laár András posztja miatt sokan aggódnak (Fotó: Czinege Melinda)

A zenész oldalán szeptember 10-én megjelent egy szöveges poszt, majd egy videó is, amelyen Laár András látható. „Sokan, számos csatornán jeleztétek segítő szándékotokat, anyagi vagy más területen, hogy a Művész Úr méltatlan élethelyzetén változtatni tudjunk.”

András felhatalmazásával közzétesszük bankszámláját, ahol a pénzbeli felajánlásokat fogadni tudja.

„Ez nem a kéregetés helye, de nem is a büszkeségé, hisz szűkös helyzetben bolond az, aki nem fogad el minden szívből jövő segítséget. Hálásan megköszönünk minden eddigi és jövőbeli felajánlást. Áldás mindenkire, aki tud és mindenkire, aki nem engedheti meg magának András támogatását, de szívében szeretettel gondol rá!” - olvasható a posztban.

Sokan felháborodtak Laár András posztja miatt

Tekintve, hogy Laár András országszerte ismert gitáros, énekes, humorista, és megélhetne a fellépéseiből, többen felháborodtak a „kunyerálós” poszt miatt, mások viszont jelezték, hogy utalnak neki pénzt, többen pedig aggódnak miatta. A kommentek felettébb változatosak.

„Én csak azt nem értem, hogy egy ilyen sikeres művész, rengeteg slágerrel a háta mögött, amiből folyamatosan jönnek a jogdíjak, csomó fellépéssel, amik szintén nem ingyen vannak, hogy kerül ilyen helyzetbe” – írta egy nezető. „Én már utalok is, ugyanis fiatal korom óta KFT-rajongó vagyok, és imádom Andrást” – jegyezte meg egy másik.

„Sajnálatos, hogy nem tud magáért kiállni egy ekkora elme, csak így, hogy valakik a háttérből irányítani kezdték. Az eddigi vagyonával mi van, amit jelentős munkássága alatt keresett? Már mindenét felélték? Most ebben a pajtában él, a természetben, a segítőivel?” - háborgott egy netező, más pedig úgy véli, hogy nehéz megállapítani a kísérő videó hitelességét, mivel nagyon sok a mesterséges intelligenciával készült felvétel a világhálón.