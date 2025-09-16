Laár András új korszakot kezdett, ezért lakik együtt O.G. Duck-kal

Laár András neve évtizedek óta összeforrt a magyar könnyűzenével és humorral, hiszen a KFT frontembereként és a L’art pour l’art Társulat ikonikus figurájaként generációk rajongták őt körbe. Úgy tűnik, az ismert zenész nem fél szembenézni a változással, sőt, tudatosan vállalja a bizonytalanságot, hogy valami egészen másban próbálja ki magát. Erről árulkodnak azok a részletek is, amelyeket nemrégiben O.G. Duck osztott meg a Borsnak adott interjújában. A rapper meglepő őszinteséggel mesélt arról, hogyan fonódott össze az ő élete Laár Andráséval, és milyen meglepő zenei fordulatokat hozott ez az új szakasz.
O.G. Duck, azaz Kalocsai Krisztián elmondása szerint kettejük története most különösen összefonódik. A közös munka nemcsak filmes szálon bontakozik ki, hanem a zenében is. O.G. Duck arról is beszélt, hogyan kapcsolódott be Laár egy új dalba:
Jelen élethelyzetemben az én életem filmjének vannak párhuzamosan összecsengő történetei például Laár Andrással, az ő életével. És pont egy ilyen stílusú filmre készülünk közösen, ahol kettő vagy három olyan történet hangzik el egymás mellett, ahol minden történetben ugyanaz az élettanulság van, vagy ugyanaz a tanítás van, csak egy kicsit másképp és máskor. Ráadásul megismertem egy fiatal embert, aki régen Hip Hop Boyz rajongó volt, ő készített egy dalt és amikor gyakoroltam a stúdió munkát, akkor ezt meghallotta Laár András is, és neki meg annyira megtetszett a nóta, hogy megkért engem, hogy protezsáljam be, mert ő szeretne benne gitározni. Úgyhogy most zajlik majd a gitár felvétele, és utána állunk neki a videoklipnek.
És ezzel még nincs vége: a jövőben közös slágereken is dolgoznak. „Utána tervezünk egy téli slágert, András egy régebbi nótájának akarjuk megcsinálni az újabb hip hop feldolgozását. Az ő zenei munkásságát most ki fogjuk bővíteni azzal, hogy ő autentikusan hip hop dalokat is fog csinálni” – árulta el O.G. Duck.
A két művész nemcsak a színpadon, hanem a hétköznapokban is jó barátságban van. O.G. Duck szerint:
Én egy éve élek kvázi hontalanul… Itt találkoztunk össze egyébként Andrással, aki önként hagyta ott a lakását és mindenét, és azóta mi így hontalanul, de nem otthontalanul lakunk… Kicsit most úgy élünk, mint az igazi vérbeli hippik.
A rapper párja, Szilvike is része ennek a különleges, együtt élő közösségnek: „Ugye ő lett Andrásnak az asszisztense, én a menedzsere. Legjobb barátai is vagyunk természetesen…” – jegyezte meg mosolyogva.
Laár András életében nagy változások történtek az elmúlt időszakban. O.G. Duck úgy fogalmazott erről:
András pedig hiába mondják, hogy nincs jól, jól van. Húzott egy vonalat 70 évesen, és ehhez bátorság kell: felszámolta a házasságát, otthagyta a saját lakását, otthagyta az együttest. Erre szokták azt mondani, ilyet senki nem tesz, de ő megtette. Ez tiszteletreméltó.
A vallomásból egyértelmű: Laár András nem fél új utat választani, és akár a múltjának jelentős részét is maga mögött hagyni, hogy valami egészen mást hozzon létre. O.G. Duck szavai szerint ez a „hippi-lét” nemhogy hátráltatná, inkább felszabadítja.
Laár András tehát új korszakot nyitott, amelyben egyszerre van jelen a múlt tapasztalata, a spirituális látásmód és az újszerű zenei kísérletezés. A közös munka O.G. Duck-kal és a fiatal tehetségekkel nemcsak friss hangzást ígér, hanem egy olyan életérzést is, amelyben a szabadság és a szeretet áll a középpontban.
