Kitálalt a szakértő: Így hat a vérhold Krausz Gábor és Mikes Anna házasságára

Ahogyan arról már hírt adtunk, Krausz Gábor és Mikes Anna 2025. szeptember 6-án kötötték össze életüket. Felmerül a kérdés, vajon a csillagok nem a legrosszabb állásban álltak-e a sztárpár esküvőjekor, hiszen az égbolton vérhold és holdfogyatkozás látható volt.

Krausz Gábor és Mikes Anna szeptember 6-án mondták ki a boldogító igent Fotó: Máté Krisztián / Bors

Vajon milyen hatással van Krausz Gábor és Mikes Anna házasságra a vérhold?

A sztárpár a boldogító igent a teljes holdfogyatkozás és a vérhold előtti napon mondta ki. Tehát sem a tragédiákat előre vetítőt vérhold, sem a teljesen elfogyó Hold nincs hatással a házasságkötésükre, mert ez már az eskütétel után jött létre az égbolton

- idézi Izing Klára szavait egy másik lap.

A telihold előtti napok erős energiái pozitívan befolyásolják az álompár frigyét és jövőbeni együttélését, a holdnaptár szerint ilyenkor a szenvedély és a harmónia is fokozódik.

Ennek a konstellációnak köszönhetően Anna megélheti a női, Gábor pedig a férfi szerepet, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a házasságuk sikeres legyen

- mondta az asztrológus.

Amikor Mikes Anna és Krausz Gábor kimondta a boldogító igent a Jupiter kedvezően állt a Naphoz, ami szerencsés közös életet jelez. A csillagállás a Rák jegyében állt, ez arra is utal, hogy talán több gyermeket is vállalnak majd. Anna harmonikusan bánik majd Gábor első házasságából született lányával is, akit akkor sem fog elhanyagolni, amikor megszületnek közös gyermekeik.

A Mars és a Jupiter nehéz fényszögei kisebb vitákat is jeleznek, amelyek azonban ébren tartják a kapcsolatukat.

Az esküvő időpontjában a Hold a Halakban, a Nap és a Merkúr a Szűzben foglaltak helyet. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy Anna rendkívüli lelki érzékenységgel rendelkezik majd, és nagy szüksége lesz arra, hogy Gábor az érzéseit időről időre elmondja

- tette hozzá a szakértő.