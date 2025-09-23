Krausz Gábor exkluzív részletet árult el a nászútról - Videó

Kétség sem fér hozzá, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata lázban tartja szinte az egész országot. Két évvel ezelőtt minden tévénéző szívébe belopták magukat a Dancing with the Stars műsorban. Akár egy tündérmesébe is beillik a szerelmi történetük. Idővel pedig nem csak táncos vetélkedőt nyerték meg, hanem egymás szívét is.

Krausz Gábor és Mikes Anna álompr

Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga Haj: Vágner Fanni, Sári Kata Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

Azóta megtörtént a romantikus lánykérés, szeptember 6-án pedig össze is házasodott az álompár. Mikes Anna és Krausz Gábor örök hűséget fogadott egymásnak. A festői szépségű Tokaj melletti borbirtokon, minden adott volt, hogy a profi táncos és a sztárséf életük legboldogabb napját éljék meg.

Azóta pedig megélték a nászútjukat is, ami alatt Afrikába szökött Krausz Gábor és Mikes Anna. földi paradicsomban, a Seychelle-szigeteken töltik a friss házasok a mézes heteiket. Autót béreltek, teknőst etettek, kókuszdióra vadásztak és persze bejárták az Indiai-óceán ékkövét.

Krausz Gábor exkluzív részletet árult el a nászútról

„A feleségem, amikor még nem volt a feleségem, azt szerette volna, hogy szombaton esküvő, hétfőn nászút. Nyilván logikus és én kértem tőle, hogy szerintem ne. Egyrészt az esküvő előtti két-három hétbe nem a munkán volt a hangsúly és muszáj picikét utolérni magunkat. Másrészt pedig pontosan tudtam, milyen fáradtak leszünk és egy nászút ne arról szóljon, hogy az első két napban fetrengünk” – árulta el a nászút kapcsán Krausz Gábor.

„Van egy kedves barátunk, akikkel mi nagyon sokat utazunk. Akik nászajándékba azt adták nekünk, hogy ott szerveznek nekünk még egy esküvőt. Nem kell öt évet várni. Igaz, hogy az nem lagzi lesz hanem csak egy ilyen klasszikus tengerpartos, nagyon romantikus, kettesben egy ilyen, hát csak úgy mégegyszer. Ha már ennyire megszerettük az esküvőt. Úgyhogy kaptunk egy ilyet nászajándékba, és nagyon várjuk” – tette hozzá Krausz Gábor.

A Tények riportját ide kattintva is megtekintheted.