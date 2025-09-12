„Tragédia, ami történt” – Koós Boglárka elvesztéséről vallott kollégája

Mindenki keresi a szavakat, miután a mindössze 27 éves Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház tehetséges színésznője elhunyt. A tragikus történet mély nyomot hagyott a pályatársakban és a nézőkben egyaránt. Most Gula Péter színész is megszólalt a Boglárka tragédiájáról, és őszintén beszélt arról, hogyan élte meg a hírt.

Koós Boglárka színésznő halála mindenkit megrázott (Fotó: YouTube)

Koós Boglárka halála megrázta a magyar színház világát

Koós Bogi élete és pályája ígéretesen indult: a fiatal színésznőt kollégái tehetségesnek, elhivatottnak és érzékenynek írták le. A színpadon átütő erővel jelent meg, a közönség pedig gyorsan megszerette. Ám a csillogás mögött olyan nehézségek húzódtak, amelyeket már nem tudott legyőzni. Bő egy hete öngyilkossági kísérletet követett el, kórházba került, majd minden orvosi igyekezet ellenére elhunyt. A hír az egész színházi világot megrázta.

A színészet árnyoldala

Ebben a fájdalmas helyzetben szólalt meg most Gula Péter, akit sokan a Doktor Balaton című sorozatból ismerhetnek. Jelenleg a Salgótarjáni színház társulati tagja, színházi szerepei és rendezői munkája az egész szakmában elismerést követelnek.

Gula Péter színész látható volt a Doktor Balatonban (Fotó: Tv2)

Péter ugyan nem ismerte személyesen Bogit, mégis mélyen megérintette a történet. A színész hangsúlyozta: kívülállóként nem látott bele kolléganője magánéletébe, nem tudhatta, milyen terhek nehezedtek rá:

Nem ismertem személyesen. Nem gondolom, hogy sok színész vagy művész vet önként véget az életének, megdöbbentő, ami történt. Nem gondolom, hogy a színészetben aktívak élete oda vezetne, ahova ez a történet vezetett. Nem tudom megfejteni, hisz nem ismerhettem személyesen, de nyilván neki összegyűlt egy csomó olyan dolog, ami erre késztette. Nem tudom, milyen volt ő, miket próbált, mit csinált, milyen volt a magánélete, volt-e párkapcsolata. Úgy mondanám, tragédia, ami történt. Tragédia tényleg.

Gula Péter arról is beszélt, hogy a színészet bizony nem egyszerű:

A szakmában már benne lenni más, mint az egyetemen. Érvényesülni kell, ez nehéz azért. Nagy kihívás, nem ismersz senkit és meg kell mutatnod, ki vagy.

A mosoly mögött

Gula Péter szavai egyszerre higgadtak és megrendítőek. Nem keres bűnbakokat, nem találgat – egyszerűen kimondja: egy fiatal élet elvesztése minden körülmények között tragédia. És bár Boglárkát nem ismerte, együttérzését fejezte ki, miközben rávilágított: a színházi világ csillogása mögött sokszor nehézségek és belső küzdelmek lapulnak. Sosem tudhatjuk, milyen terheket cipel valaki a mosoly mögött, még ha kívülről minden rendben levőnek tűnik is, a belső harcok láthatatlanok. És néha végzetesek.