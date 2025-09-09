„Azt a terhet, ami elől menekülni akart, továbbviszi” – megszólalt az orvos Koós Boglárka haláláról

A fiatal színésznő, Koós Boglárka halála nemcsak a színházi szakmát, de az egész országot megrázta.
Ahogy arról a Bors beszámolt, a Budaörsi Latinovits Színház művésznője a múlt hét folyamán öngyilkosságot kísérelt meg albérletében. Csütörtökön, szeptember 4-én derült ki, hogy Koós Boglárka nem ment be az egyik színházi próbára, ezért kolléganője, Hartai Petra elment a lakására, ahol a tragikus látvány fogadta. Koós Boglárkát napokig kórházban ápolták, az öngyilkossági kísérlete után ugyanis kómába esett. Végül szeptember 7-én, vasárnap érkezett a tragikus hír: a színésznő szervezete feladta a küzdelmet.
Azóta sokan, sokféleképpen próbálják megfejteni, megmagyarázni, hogy mi játszódhatott le Koós Boglárka lelkében. Kiváltképp azért, mert a korábban depresszióval is küzdő fiatal színésznő épp a napokban állt újra munkába a Budaörsi Latinovits Színházban, és bár úgy tűnt, jobban van, búcsúlevelében azt írta: elfáradt. De hiába kérte, hogy kollégái ne hibáztassák magukat, az önvád valószínűleg minden ilyen esetben felmerül.
Dr. Konkoly Rita orvos-természetgyógyász, önismereti segítő most egy megrázó TikTok-videóban mesélt a depresszió és a lélek kapcsolatáról, valamint arról, hogy mit érezhetett a színésznő, amikor úgy döntött: eldobja magától az életet.
„Tudni kell, hogy mi zajlik egy depressziós ember lelkében.
Először is, az ember a depressziót nem választja, a depresszió egy nagyon komoly segélykiáltása a léleknek. Amikor a lélek már annyira eljutott a falig, hogy nem talál kiutat, visszafordulni a faltól pedig nincsen ereje.
Annyit kell tudni erről az állapotról, hogy amikor valakinek a lelke kétségbeesik, és indul a depresszió gödrében lefelé, akkor még van ereje öngyilkosnak lenni. Amikor a gödör legalján van és pokolian érzi magát, akkor egyáltalán nincs ereje, hogy ezt megtegye. Amikor elkezd jobban lenni és a gyógyulás útjára lép, akkor megint van ereje ahhoz, hogy véget vessen ennek az állapotnak. Azt is nagyon fontos tudni, hogy aki depressziós és meg akar halni, és el is mondják, hogy meg akarnak halni, mi van emögött? Az, hogy ők meg akarnak pihenni, ki akarnak ebből az egészből szállni, valahol máshol akarnak lenni és mást akarnak csinálni” – kezdte a videóban a szakember, miután megtudta, Koós Boglárka meghalt.
Konkoly Rita szerint nagy sok öngyilkos nem akar valóban meghalni, mindössze ki akarnak szállni a mókuskerékből, ördögi körből.
„Azért mondom el ezt nektek, hogy figyeljetek oda egymásra, és ezt tudjátok. Ha van a környezetetekben depressziós ember, ő nem azért depressziós, mert unatkozik, nem azért, mert jó dolga van, nem azért, mert ez sikk. Hanem mert a lelke kiabál. Sajnos nagyon sok depressziós beteget nem lehet sikeresen kezelni, de törekedni kell rá” – szögezte le a doktornő.
Konkoly szerint amíg az orvostudomány gyógyszerrel próbálja kezelni a depressziót, addig az csak egy gyenge borogatás.
„Annak, aki saját maga vet véget az életének, utána nem könnyű. Nem könnyű, mert végig kell néznie a léleknek azt, hogy mit hagyott maga után. Mennyi fájdalmat, mennyi könnyet, mennyi kétségbeesett embert. Azt a terhet, ami elől menekülni akart, továbbviszi” – tette hozzá a szakember.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.