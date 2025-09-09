„Azt a terhet, ami elől menekülni akart, továbbviszi” – megszólalt az orvos Koós Boglárka haláláról

A fiatal színésznő, Koós Boglárka halála nemcsak a színházi szakmát, de az egész országot megrázta.

Szeptember 7-én jelentették be, hogy Koós Boglárka meghalt (Fotó: Kunos Attila)

Ahogy arról a Bors beszámolt, a Budaörsi Latinovits Színház művésznője a múlt hét folyamán öngyilkosságot kísérelt meg albérletében. Csütörtökön, szeptember 4-én derült ki, hogy Koós Boglárka nem ment be az egyik színházi próbára, ezért kolléganője, Hartai Petra elment a lakására, ahol a tragikus látvány fogadta. Koós Boglárkát napokig kórházban ápolták, az öngyilkossági kísérlete után ugyanis kómába esett. Végül szeptember 7-én, vasárnap érkezett a tragikus hír: a színésznő szervezete feladta a küzdelmet.

Azóta sokan, sokféleképpen próbálják megfejteni, megmagyarázni, hogy mi játszódhatott le Koós Boglárka lelkében. Kiváltképp azért, mert a korábban depresszióval is küzdő fiatal színésznő épp a napokban állt újra munkába a Budaörsi Latinovits Színházban, és bár úgy tűnt, jobban van, búcsúlevelében azt írta: elfáradt. De hiába kérte, hogy kollégái ne hibáztassák magukat, az önvád valószínűleg minden ilyen esetben felmerül.

Orvos-természetgyógyász beszélt Koós Boglárka haláláról

Dr. Konkoly Rita orvos-természetgyógyász, önismereti segítő most egy megrázó TikTok-videóban mesélt a depresszió és a lélek kapcsolatáról, valamint arról, hogy mit érezhetett a színésznő, amikor úgy döntött: eldobja magától az életet.

„Tudni kell, hogy mi zajlik egy depressziós ember lelkében.

Először is, az ember a depressziót nem választja, a depresszió egy nagyon komoly segélykiáltása a léleknek. Amikor a lélek már annyira eljutott a falig, hogy nem talál kiutat, visszafordulni a faltól pedig nincsen ereje.

Annyit kell tudni erről az állapotról, hogy amikor valakinek a lelke kétségbeesik, és indul a depresszió gödrében lefelé, akkor még van ereje öngyilkosnak lenni. Amikor a gödör legalján van és pokolian érzi magát, akkor egyáltalán nincs ereje, hogy ezt megtegye. Amikor elkezd jobban lenni és a gyógyulás útjára lép, akkor megint van ereje ahhoz, hogy véget vessen ennek az állapotnak. Azt is nagyon fontos tudni, hogy aki depressziós és meg akar halni, és el is mondják, hogy meg akarnak halni, mi van emögött? Az, hogy ők meg akarnak pihenni, ki akarnak ebből az egészből szállni, valahol máshol akarnak lenni és mást akarnak csinálni” – kezdte a videóban a szakember, miután megtudta, Koós Boglárka meghalt.