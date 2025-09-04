Kasza Tibi kitálalt A Kísértés bombázó csajainak viselkedéséről: "Lányos apaként óriási tanítás látni"

A Kísértés új évadának szereplőgárdája idén sem hagyta cserben a tévénézőket, hiszen konfliktusból és izgalomból már most sincs hiány. Zajlik az élet a két villában és túl az első tűzceremónián a szerelmesek nehéz szívvel, de már felszabadultabb hangulatban próbálják jól érezni magukat a szigeten, csábítóik társaságában.

A Kísértés: Kasza Tibi állítja, csorbult apakép okozza a lányok rossz döntéseit (Fotó: Szabolcs László)

Kasza Tibi gyerekei kapcsán, lányos apukaként is szemléli a történéseket

A műsorvezető a Borsnak adott interjújában elmesélte, sokszor nehéz egyszerre a terapeutának, fogadott szülőnek, lelki szemetesládának, támasznak és néha megdorgáló osztályfőnöknek is lenni a reality-ben. „A nehéz helyzeteket nem oldhatom meg, nem is feladatom. Ezeknek a drámáknak meg kell történniük, és én nem dobhatok be egy jó viccet, hogy könnyebbé tegyem számukra. Ők drámáért jöttek, ami engem is nyilván megvisel.”

Kasza Tibi szerint A Kísértés 2025 szereplők esetében szintén megfigyelhetők bizonyos minták, amik az előző évadban is észrevehetők voltak.

Nekem szülőként, lányos apaként óriási tanítás látni, hogy ezekben a kapcsolatokban hogyan működnek ezek a lányok, hogy sokszor hagyják ledominálni magukat a férfiak által. Ennek a jelenségnek és a legnagyobb traumáknak a hátterében legtöbbször egy sebzett, hiányos apakép, vagy épp egy teljesen apa nélküli gyermekkor áll.

Kasza Tibi úgy véli, sokszor épp a műsor adta neki a megerősítést abban, hogy végtelen türelemmel legyen a lányai iránt és mindig maradjon idő egy kis huncutkodásra.

Szeretném, ha felkészültek lennének arra, hogy egy hülye dumának ne dőljenek be könnyen. Amikor olyanokkal fárasztom őket, hogy ‘Ha lenne csónakom, eleveznék a szemed kék tengerén’, már most is csak legyintenek rá, hogy 'Apaaa!' Örülnék, ha átlátnának a csibészségen és mondjuk egy ilyen Kísértéses próbatételen az én lányom úgy ülhessen ott, hogy ‘Srácok, kár a gőzért, mert apám egész gyerekkoromban, 0-24-ben ezt nyomta, találjatok ki valami mást, mert ez nagyon gyenge.

A műsorvezetőt tehát épp az viselte meg szülőként a legjobban, hogy látta azt, a lányok elkeseredettségében és legnagyobb problémáiban mennyire nagy szerepet játszik az apjukhoz fűződő viszonyuk.