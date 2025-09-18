Kegyetlen bosszút állt A Kísértés összetört szívű fiúja

A Kísértés szigetén nincs könnyű dolga annak, aki párral érkezik, hiszen a luxusvillákban vad bulik, látványos feladatok és igazi érzelmi hullámvasút teszi próbára a szerelmesek valódi énjét. A héten egy új pár – Cintia és Arnold – vállalkoztak arra, hogy bizonyítsák egymásnak szerelmüket, ami néhány után máris megtörni látszik.

A Kísértés: Arnold óriásit csalódott barátnőjében, aki három nap alatt két kísértővel bújt ágyba (Fotó: TV2)

A Kísértés Cintije azonnal bedobta magát

Nem kérdés, hogy Cinti és Arnold kapcsolata hagy némi kívánnivalót maga után, hiszen a lány már az első villában töltött napon eláruta lakótársainak, hogy vannak gondjaik, ő például nem is szerelmes „annyira”, ráadásul a testi kapcsolat sem működik náluk túl flottul. Balázs persze azonnal észlelte a rést, és lépett is, s bár addig erősen Lilit fűzte, egyik pillanatról a másikra Cintia mellé pártolt, aminek viszonylag gyorsan meg is lett az eredménye, hiszen az estét együtt töltötték, a lány pedig büszkén újságolta el reggel Timinek, hogy szexeltek. Ha esetleg ez nem lett volna elég váratlan fordulat a nézők számára alig másfél nap után, igazán akkor eshetett le az álluk, amikor következő este Cinti – mintha misem történt volna – Noellel kavart össze és játszi könnyedséggel vele is lefeküdt.

Hogy az ezt követő ceremónián Arnoldnak milyen képsorokkal kellett szembesülnie, nem nehéz elképzelni, mint ahogyan azt sem, hogy a másik három szerelmes srác szekunder szégyenében csak összetenni tudta a két kezét, amiért nem nekik kellett mindezt átélniük.

Egyik szerelmes fiú sem lett volna Arnold helyében, amikor végig kellett néznie, hogy barátnője mással bújik ágyba (Fotó: TV2)

Arnold elengedte a gyeplőt

Sejthető volt, hogy Kísértés Arnold a történtek után nem sokat fog teketóriázni, hogy bosszút álljon szerelmén, akinek egyébként – mint kiderült – a műsor után tervezte megkérni a kezét. Bár még csak fél éve voltak együtt, a hős szerelmes fiú úgy érezte, Cinti az igazi, mit sem sejtve arról, hogy barátnője ilyen szinten félvállról veszi a kapcsolatot.

A villába való visszaérkezés után dühtől felajzva töltötte magának egyik italt a másik után, a kísértő lányok pedig döbbenten hallgatták végig Arnold kudarcát. Bianka volt az egyetlen, aki a szenzáció lecsengése után őszintén közeledett és érdeklődött Arnold iránt, sokat beszélgettek és viszonylag hamar úgy tűnt, hogy nagyon is jól érzik magukat egymás társaságában. Nem sokkal később elcsattant közöttük az első csók, amiről mindketten szuperlatívuszokban meséltek. Bianka saját bevallása szerint egy ideje nem került már ennyire közel férfihez, Arnold pedig úgy fogalmazott: Bianka csókját el tudná viselni egész nap.

Ettől a ponttól kezdve nálam te vagy a fókuszban

– vallotta be a lánynak, majd azt is hozzátette, hogy mostantól az ő szobájában kell aludnia. Bianka persze nem hogy nem tiltakozott, kifejezetten örült, hogy a történet számára is kedvező irányt vett. Hogy mi lesz a „bosszú-románcból” később, és hogy alakul A Kísértés 2025 szereplők sorsa, az kiderül a következő adásból.