Végre elárulta: Király Linda ezzel a speciális módszerrel fogyott le

Király Linda látványos külső változáson ment keresztül az elmúlt időszakban, ami miatt rengeteg rajongója keresi meg, hogy árulja el nekik is a titkát. Az énekesnő minden fórumon beszámolt arról, hogy a fogyása nem valami csodaszernek köszönhető (nem úgy, mint sok híresség esetében), hanem kőkemény munkának, kitartásnak és fegyelemnek. A napokban élő fórumot indított Király Linda Instagram oldalán, ahol a rajongók bármiről kérdezhették, többek között a súlyvesztése titkáról is.

Király Linda fogyása nagyon sokakat érdekel (Fotó: Mediaworks archív)

Király Linda párja, Simon is nagyon elégedett az eredménnyel

Az énekesnő szerelme szintén nagyon büszke a kedvesére. Simon elárulta ugyanakkor, hogy neki a plusz kilókkal együtt is szerelme volt a tökéletes nő. Számára ugyanis Linda úgy szép, ahogy van, a lényeg, hogy jól érezze magát a bőrében. Nos, ebben most már nincs hiba, a híresség szinte lubickol abban a tengernyi dicséretben, ami nap mint nap éri a fogyása óta. A rajongók azonban többet szeretnének: mindenki tudni akarja, hogy miként sikerült Lindának lefogynia. Erről most először beszélt nyilvánosan egy Instagram kérdezz-felelek posztban. Íme, a tuti fogyás tippje:

A Luxoya programját használom a fogyáshoz, de természetesen ez egy nagyon összetett dolog. A kalóriákra figyelek, nagyon nagyon tisztán étkezem, heti hatszor járok edzeni. Szedek emellett étrendkiegészítőket, de a legfontosabb, hogy a lelkünket kezeljük. Nekem akkor indult el igazán a fogyás.

Emellett meditálok is, gyógyító frekvencia igénybevételével. A hangtál meditációt is szeretem. Ez meló volt, mire megtanultam. Mert ugye meg kell tanulni meditálni, hiszen kikapcsolni azt az őrületet, ami folyik a fejünkben, napi szinten, azért az nem olyan egyszerű... De elkezdtem lassan, napi öt perccel, aztán tíz, majd egyre több lett belőle.

- mesélte Király Linda.