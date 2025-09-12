„Mostantól tényleg félve üljünk buszra?” - kifakadt Iryna Zarutska halála kapcsán Szőcs Reni

Szőcs Reni előszeretettel szólal fel különböző témákban, legyen szó arról, ha mondjuk az emberek bántják a várandós Lolát vagy éppen a parajdi sóbányatragédiáról - ami erdélyiként különösen közel áll a szívéhez. Az énekesnő most egy másik téma mellett sem ment el szó nélkül, ami a napokban történt.
Mint ismert, Iryna Zarutska a vonaton ölte meg egy pszichésen zavart férfi. A történtekre most reagált Szőcs Reni, aki a posztjában a következőket írta:
Nem tudok elmenni amellett, ami történik a világban. Sajnos mindkét videót láttam (bár ne láttam volna) és egyszerűen ledöbbentem, ott van a fejemben, nem hagy nyugodni.. anyaként extrán megrémisztett a látvány és a kérdőjelek a fejemben. Nyomasztó belegondolni, hogy egyre kevésbé érezzük biztonságban magunkat a világban. Mostantól tényleg félve üljünk buszra? villamosra? vonatra? és félve vállaljuk fel a véleményünket? Pedig nem erről szól az élet, ugye? a mindennapoknak nem a félelemről, hanem a biztonságról, a szeretetről és az élet tiszteletéről kellene szólniuk... Most konkrétan a gyerekeimet a félelemre kellene tanítsam? arra, hogy mindenkiben a rosszat lássák? Annyira védtelenek vagyunk és bár ne történne semmi hasonló ebben a rövid “élet” nevű létben.. bár ne láttam volna a videókat sem, hogy képes az ember ilyenre. Hogy bízzunk így tovább?
- teszi fel a kérdést a bejegyzése végén az énekesnő.
