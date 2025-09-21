"Elég sima volt a futam" – Verstappen nem fogta vissza magát a győzelem után

A Holland Nagydíj után ismét három különböző csapat versenyzője állhatott fel a dobogóra Bakuban. Max Verstappen nyerte az Azeri Nagydíjat, mögötte a betegséggel küzdő, de ennek ellenére hibátlanul versenyző George Russell végzett, Carlos Sainz pedig az első dobogóját szerezte a Williamsnél.

Max Verstappen szerezte a legtöbb pontot a nyári szünet után Fotó: Mark Thompson

Verstappen zsinórban másodszor nyert

A holland pályafutása 67. futamgyőzelmét szerezte meg ezzel a sikerrel. A négyszeres világbajnok már a rádióban ünnepelt a csapatával, majd az autóból kiszállva értékelte a versenyt. Nem fogta vissza magát, bevallotta, ez sima verseny volt.

Ez a hétvége hihetetlenül alakult. Fantasztikusan működött az autó, és tényleg elég sima volt a futam. Nehéz megmondani, hogy a többi pályán is ilyen jók leszünk-e. Szingapúr teljesen egyedi hétvégének számít, meglátjuk, mire leszünk képesek.

–nyilatkozta a holland pilóta.

Elég zavaros hétvégém volt, aminek fényében teljes mértékben elégedett vagyok a dobogóval. Nagyon örültem, amikor megláttam a kockás zászlót, mivel napok óta betegséggel bajlódom. Emiatt a következő napok a pihenésről fognak szólni, de azért egy picit ünneplés is lesz a csapattal.

– mondta a világbajnoki negyedik George Russell.

Nem tudom leírni, mennyire boldog vagyok, ez még az első dobogós helyezésemnél is jobb érzés. Bebizonyítottuk, hogy megvan a tempó, hibátlan futamot teljesítettünk, és sok erősebb autót is megelőztünk. Ez egy nehéz év nekem, sajnos sok balszerencsés szituációm volt, de ilyen az élet. A mai nap megmutatta, hogy a kemény munka kifizetődik

– értékelt önfeledten Sainz.

A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.