Döbbenetes átalakulás: már fel sem lehet ismerni a Házasság első látásra sztárját

A Házasság első látásra 1. évadában Horváth Encit sokan félreismerték, amivel nehezen küzdött meg, különösen, hogy volt férje, Kriston Péter rajongótáborától is sok támadást kapott. De mára mindez a múlté, Enikő új fejezetet nyitott, rátalált a szerelem és külsőre is teljesen átalakult. Erről a döbbenetes változásról mesélt most a Borsnak.
Horváth Enikő Király Milán oldalán találta meg a boldogságot, aki korábban maga is egy párkereső valóságshow-ban üldözte a szerelmet. A fiatalok hamar egy hullámhosszra kerültek, és Enci valósággal kivirult kedvese mellett, ami a külsején is meglátszik.
Nagyon sokat változtam a műsor óta. Befestettem a hajamat barnára, lekerültek a műszempilláim, a póthajam, minden ilyen mű dolog, sőt fogytam is, 10 kilót. Szerintem a legtöbben már meg se ismernének
– kezdte Enikő.
„Most érzem azt, hogy igazán önazonos tudok lenni. Imádtam a szőke hajamat is, nem arról van szó, de ez a természetesség, hogy nincsen póthajam, műkörmöm stb. nagyon jó érzés. Rá kellett jönnöm, hogy a kevesebb néha több” – mesélte boldogan.
Bár most nagyon jól érzi magát a bőrében, nem volt ez mindig így. Enikő a műsorban a pluszkilókkal küzdött, míg a fogyásában a stressz is komoly szerepet játszott, amit az osztrák munka okozott, amire a kapcsolatuk is csaknem ráment.
A műsorban volt rajtam jó néhány plusz kiló, amivel sokat küzdöttem. De amióta tavaly decemberben kimentünk Tirolba, fél év alatt ez mind lement. Persze valószínűleg ebben a stressz is segített úgymond, mert nem viseltem jól a körülményeket
– vallotta be.
„Viszont most már próbálom tartani a súlyomat, ami miatt elkezdtem pilatesezni is, és tényleg azt érzem, hogy kezdem megtalálni önmagamat, mind a sportban, mind az élet többi területén. Ráadásul még azt is sikerült megvalósítani, ami gyerekkorom óta nagy vágyam volt, hogy megcsináltassam a fogaimat. És persze emellett az anyagi helyzetem is stabil, tudom segíteni a családomat, ha szükséges” – fejtette ki Enci.
Mint kiderült, a TV2 sztárja annyira jól érzi magát most a bőrében, hogy akár még egy szépségversenyen is megmérettetné magát, nem is akárhol, a Miss Balaton mezőnyében. Ebben ráadásul egy korábbi királynő, a Miss Balaton 2014-es győztese, Király Lili is segítségére van. Horváth Enikő párja, Király Milán ugyanis nem más, mint Király Lili testvére.
„A sógornőm, Lili 2014-ben megnyerte a Miss Balatont, úgyhogy természetesen az ő véleményét is kikértem, és azt mondta, hogy nagyon támogatja az ötletet. Nyilván kell még csiszolódnom, az edzés mellett rá kellene feküdjek a nyelvtanulásra is, mert a versenyen az nagyon fontos. Ráadásul jó lenne még néhány kilótól megszabadulni, hogy arányosabb legyek” – fejtette ki.
Nyilván Milánnak is elmondtam a tervemet, és bár meglepődött, de szerencsére támogat. Persze, nem topmodell akarok lenni, csak szerintem ez egy nőnek tök nagy kaland, ha beválogatnak azért, ha nem válogatnak be, akkor pedig azért, mert legalább tudom, hogy nem ez az én utam, de megpróbáltam. Szóval edzek, elkezdtem spanyolul és angolul is tanulni, és azt érzem, hogy kezdem megtalálni a saját utam
– tette még hozzá.
