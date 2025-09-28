Döbbenetes átalakulás: már fel sem lehet ismerni a Házasság első látásra sztárját

A Házasság első látásra 1. évadában Horváth Encit sokan félreismerték, amivel nehezen küzdött meg, különösen, hogy volt férje, Kriston Péter rajongótáborától is sok támadást kapott. De mára mindez a múlté, Enikő új fejezetet nyitott, rátalált a szerelem és külsőre is teljesen átalakult. Erről a döbbenetes változásról mesélt most a Borsnak.

A Házasság első látásra Horváth Enikő számára hatalmas fordulatot hozott, azóta minden megváltozott az életében (Fotó: TV2)

Horváth Enikő Király Milán oldalán találta meg a boldogságot, aki korábban maga is egy párkereső valóságshow-ban üldözte a szerelmet. A fiatalok hamar egy hullámhosszra kerültek, és Enci valósággal kivirult kedvese mellett, ami a külsején is meglátszik.

Nagyon sokat változtam a műsor óta. Befestettem a hajamat barnára, lekerültek a műszempilláim, a póthajam, minden ilyen mű dolog, sőt fogytam is, 10 kilót. Szerintem a legtöbben már meg se ismernének

– kezdte Enikő.

„Most érzem azt, hogy igazán önazonos tudok lenni. Imádtam a szőke hajamat is, nem arról van szó, de ez a természetesség, hogy nincsen póthajam, műkörmöm stb. nagyon jó érzés. Rá kellett jönnöm, hogy a kevesebb néha több” – mesélte boldogan.

A Házasság első látásra szereplői közül Enikő változott a legtöbbet külsőleg, ami a párjának, a Love Island Milánjának is köszönhető (Fotó: Horváth Enikő)

A Házasság első látásra Encije a stressz miatt fogyott

Bár most nagyon jól érzi magát a bőrében, nem volt ez mindig így. Enikő a műsorban a pluszkilókkal küzdött, míg a fogyásában a stressz is komoly szerepet játszott, amit az osztrák munka okozott, amire a kapcsolatuk is csaknem ráment.

A műsorban volt rajtam jó néhány plusz kiló, amivel sokat küzdöttem. De amióta tavaly decemberben kimentünk Tirolba, fél év alatt ez mind lement. Persze valószínűleg ebben a stressz is segített úgymond, mert nem viseltem jól a körülményeket

– vallotta be.

„Viszont most már próbálom tartani a súlyomat, ami miatt elkezdtem pilatesezni is, és tényleg azt érzem, hogy kezdem megtalálni önmagamat, mind a sportban, mind az élet többi területén. Ráadásul még azt is sikerült megvalósítani, ami gyerekkorom óta nagy vágyam volt, hogy megcsináltassam a fogaimat. És persze emellett az anyagi helyzetem is stabil, tudom segíteni a családomat, ha szükséges” – fejtette ki Enci.