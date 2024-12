"Mi, pszichológusok" - üzent a Házasság első látásra botrányba keveredett szakértője

A Házasság első látásra második évadáról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy idillikusnak és boldognak mutatja be két ember kapcsolatát. Ráadásul azon kívül is akadnak szép számmal botrányok, hogy a szereplők a képernyőn küzdenek az igazukért, és bizony volt olyan konfliktus is, ami tettlegességig fajult.

Házasság első látásra: Viktor és Miki között elfajult a vita (Fotó: Bors)

Itt van például a 45 éves pszichológus, Gaál Viktor, aki a Redditen megkapta a "magát felsőbbrendűnek képzelő", valamint a "bongyori" jelzőket, és amellett, hogy az érzelmi intelligencia nagymestere, leginkább azért került be a hírekbe, mert először a másik szakértővel, Tóth Melindával hozták össze, majd az egyik feleséggel, Orsival. A kettő között pedig Házasság első látásra Miki is megfenyegette azzal, hogy beperli, csak úgy mellékesen.

Ha esetleg elfelejtetted volna ezt a botrányt az év végi hajtásban, itt egy kis emlékeztető:

Maga Rácz Miklós osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy kénytelen volt küldeni egy üzenetet a bongyi hajú lélekbúvárnak, ugyanis szerinte a férfi hazugságokat állított róla.

Ramóna exférje kicsit sem kedves stílusban először kamupszichológusnak, majd p*csfejnek nevezte a dilidokit, majd nyomatékosította, hogy amint lehetősége adódik, jogi következményekre számíthat, amiért fals képet festett le róla a tévénézőknek. A férfi kiváltképp azt sérelmezte, hogy Viktor szerint ő egy hároméves kisfiú szintjén létezik, annak ellenére, hogy sikeres vállalkozó, és az édesanyját is mindenben támogatja.

Gaál Viktor később annyit reagált a pocskondiázásra, hogy Miki üzenete saját magát minősíti.

Házasság első látásra: Íme Gaál Viktor furcsa üzenete

Pár nappal később viszont fontosnak tartott megosztani a Facebookon egy olyan fotót, ami szintén egy burkolt üzenet lehet Rácz Miki felé, de ha figyelmesek vagyunk, más érdekességet is rejt. Lássuk:

− Mi, pszichológusok legelsőként tükröt tartunk neked. Ha nem tetszik, amit benne látsz, és ordítozol, hibáztatsz, hárítasz. A tükör visszaordít rád. Ha viszont szembe mersz nézni önmagad hibáival, gyengeségeivel, dolgozol magadon: a tükör egyszer csak mosolyogni kezd