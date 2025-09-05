"Mindenki menjen innen" – Kárpáti Rebeka kiborult a kamerák előtt!

A Hal a tortán 2025-ös évadában öt magyar híresség szintén híres gyermeke is összeméri a tudását, az úgy nevezett trónörökösök hetén, hogy megtudják, melyikőjük a legnagyobb konyhatündér. Fekete Laci fia Fekete Miki, Kóbor János lánya Kóbor Léna, és Nagy Feró fia Nagy Hunor után most R. Kárpáti Péter lánya Kárpáti Rebeka ragadott fakanalat, de nem minden úgy sült el, ahogy tervezte. A színésznő be is pánikolt főzés közben.

Kárpáti Rebeka édesapja segítségével sem főzött a Hal a tortán új évadában, de a kiborulástól ez sem mentette meg (Fotó: Kárpáti Rebeka)

Kárpáti Rebeka családja otthonában fogadta a vendégeit, ahol mellesleg életében először vette birtokba a konyhát. Ez már önmagában merész vállalkozás, de az előételként tervezett húsleves miatt külön izgult, hiszen előtte Nagy Feró kisebbik fia is ezzel készült a csapatnak. Úgy tűnik, a félelme nem is volt alaptalan, hiszen el is rontotta a levest, ami miatt csaknem összeomlott.

Ez sz*r...Ez kajakra nem jó

– állapította meg döbbenten Rebeka, miután belekóstolt az előételbe.

„Amikor belekóstoltam először a levesbe az valami borzasztó volt. Se íze, se bűze nem volt, nem tudom, ez hogy mehetett el így ennyire” – folytatta.

Ezek után pánikszerűen próbálta szójaszósszal és paradicsomszósszal menteni az ételt, amit még az édesapja is döbbenten fogadott.

Eluralkodott rajtam a pánik, vagy egy kicsi ilyen frusztrációs stressz és csak az volt bennem, hogy na jó, mindenki menjen innen, csak legyek egyedül és szépen lassan hadd végezzem a dolgomat

– vallotta még be utólag Rebi.

R. Kárpáti Péter és Kárpáti Rebeka még a desszertet is elrontották (Fotó: TV2)

Kárpáti Rebeka csaknem gyomorrontást okozott a társaságnak

A húsleves után az üzletasszonynak még egy nehezítéssel is meg kellett küzdenie, ugyanis bekötött szemmel, édesapja irányításával kellett tiramisut készítenie. Emiatt a „főszakács” nem csak a kávét és mascarponét hagyta ki az édességből, de még a tojás fehérjét és sárgáját sem sikerült rendesen felvernie, így ezeket gyakorlatilag nyersen borította a babapiskótákra. Ettől a Hal a tortán szereplői sem voltak igazán elragadtatva, Kerényi Miklós Máté meg is ijedt, hogy az ő estje esetleg elmarad a gyomorrontás miatt.

Egy kicsit egyébként van egy ilyen szalmonellás utóíze

– viccelődött Fekete Miki is a házigazdával.