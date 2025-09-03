Nagy Feró és fia kamerák előtt ugrott egymásnak: kiderült, milyen a kapcsolatuk a mindennapokban

Nagy Feró és Nagy Hunor kivételesen nem a színpadon, hanem a konyhában dolgoznak együtt, hiszen a Kossuth-díjas zenész fia is a szerepel a Hal a tortán 2025-ös évadában. A „trónörökösök” tematikájú héten eddig Fekete Laci fia Fekete Miki és Kóbor János lánya Kóbor Léna mutatták meg a főzőtudományukat, és igencsak magasra rakták a lécet. Hunor azonban mondhatni nehezített pályán mozog, hiszen nem csak a konyhában nem teljesen magabiztos, de még az édesapjával is lépten-nyomon meg kell küzdenie.

Bár Nagy Feró fia Hunor segítőjeként szerepel a Hal a tortán 11. évadában, olykor próbálta átvenni az irányítást (Fotó: Bors)

Bár a legtöbben nem gondolnák, a Beatrice frontembere valójában nagyon is jól főz, aminek a fia a verseny szempontjából kifejezetten örül is. Csakhogy emiatt az énekes igyekszik folyton átvenni az irányítást, amit a fia nem minden esetben adna ki a kezéből. Így aztán még egy pohár méretén is képesek vitatkozni.

Na, ilyenekben szoktunk veszekedni például, hogy a pohár egy decis vagy két decis. És ha beletöltöm a folyadékot, és megmutatom neki, hogy két deci, akkor sem azt mondja, hogy bocsi igazad van, hanem hogy jó, lehet. Pedig nem lehet, hanem biztos

– magyarázta Hunor idegesen, miután hosszú perceket töltöttek ennek a fontos kérdésnek a megvitatásával.

Nagy Feró gyerekei valószínűleg apjukra ütöttek, a közös munkájuk és vitáik Hunorral is ezt bizonyítják (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Feró kisebbik fia sem hagyja magát

Persze a zenész bármikor szívesen helyreteszi a gyermekét, ha épp szükségesnek érzi, különösen, amikor Hunor az apja specialitásának számító padlizsánkrémet ellenőrizgeti. De a fiút sem kell félteni, gyorsan visszaszól apjának, ahogyan azt valószínűleg pont tőle tanult. Így nem is csoda, hogy a Hal a tortán szereplői, köztük R. Kárpáti Péter lánya, Kárpáti Rebeka is nagyon kíváncsiak a nem mindennapi apa-fia páros közös munkájára.

Biztos, hogy beszólogatnak egymásnak. Feróról azt tudom elképzelni, hogy folyton odamondogatja, hogy mit, hogy kéne, csipkelődik, de azt nem tudom, hogy Hunor milyen stílusban szól vissza, mert nyilván visszaszól, és hogy ebből van-e közöttük valamilyen konfliktus. Szerintem ez izgi, megnézném őket

– fejtegette a színésznő, amivel egyáltalán nem lőtt mellé.