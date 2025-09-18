Görög Zita megvillantotta csodás dekoltázsát: „Szeretek nőként élni"

Görög Zita, az egykori modell és műsorvezető, a közösségi médiában osztotta meg gondolatait a nőiességről és a mindennapokról, amelyek egyszerre személyesek és inspirálóak.
A fotón Zita merész, mélyen dekoltált, élénk narancssárga szettben pózol, azonban a kép alá írt sorai még ennél is nagyobb hatást gyakoroltak a követőire.
Szeretek nőként élni. Szeretek sminkben és szép ruhákban lenni. Szeretek elegáns lenni, szeretek vásárolni
- írta Zita Instagram-oldalán.
Majd hozzátette, hogy az élet nemcsak a külsőségekről szól:
„És közben szeretek utolsó buszt lekéső stoppost felvenni hazafelé, szeretek megölelni random, 2 kisgyerekkel zsonglőrködő várandós anyukát, hogy tudja nincs egyedül. Szeretek iskolát, munkahelyet, albérletet keresni költözni kényszerülő családnak és szeretek enni, virágot kapni, bármit ünnepelni. Az életünk egy része csak a látszat, de az tölt igazán, ami sokszor láthatatlan."
Zita követői imádták a poszt őszinteségét, hiszen betekintést enged az egykori modell hétköznapjaiba, amivel sokan azonosulni tudnak.
