Görög Zita megvillantotta csodás dekoltázsát: „Szeretek nőként élni"

Görög Zita
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 16:02
Görög Zita arról mesélt, mit is jelent számára nőnek lenni.
Görög Zita, az egykori modell és műsorvezető, a közösségi médiában osztotta meg gondolatait a nőiességről és a mindennapokról, amelyek egyszerre személyesek és inspirálóak.

Görög Zita megmutatta a női lét apró örömeit
Görög Zita megmutatta a női lét apró örömeit Fotó: © TV2

Görög Zita szívből jövő gondolatait osztotta meg követőivel

A fotón Zita merész, mélyen dekoltált, élénk narancssárga szettben pózol, azonban a kép alá írt sorai még ennél is nagyobb hatást gyakoroltak a követőire.

Szeretek nőként élni. Szeretek sminkben és szép ruhákban lenni. Szeretek elegáns lenni, szeretek vásárolni

- írta Zita Instagram-oldalán.

Majd hozzátette, hogy az élet nemcsak a külsőségekről szól:

„És közben szeretek utolsó buszt lekéső stoppost felvenni hazafelé, szeretek megölelni random, 2 kisgyerekkel zsonglőrködő várandós anyukát, hogy tudja nincs egyedül. Szeretek iskolát, munkahelyet, albérletet keresni költözni kényszerülő családnak és szeretek enni, virágot kapni, bármit ünnepelni. Az életünk egy része csak a látszat, de az tölt igazán, ami sokszor láthatatlan."

Zita követői imádták a poszt őszinteségét, hiszen betekintést enged az egykori modell hétköznapjaiba, amivel sokan azonosulni tudnak.

 

