Görög Zita súlyosan beteg lányon segít, nagy az összefogás Viviért

Rendkívül súlyos betegséggel küzd a pusztavámi Molnár Vivien. A kamaszlánynál idén januárban diagnosztizáltak csontdaganatot. A lány családját nagyon megviselte a betegség, érzelmileg és anyagilag is kimerültek.

Görög Zita Szolnoki Rolanddal együtt aukcióra bocsátanak tárgyakat, amelyekből bejövő pénz a beteg lányhoz fog kerülni / Fotó: TV2

Vivienen ortopéd klinikán elvégezték a műtétet, ahol az érintett csontszakaszt operálták ki, de a gyógyulás még messze van, a lány több kör sugárkezelésre is szorul. Ezen felül az édesanyja Viviennel van a kórházban, míg az édesapja a két testvérrel van otthon, így egyik szülő sem tud dolgozni.

A sztárok felfigyeltek a család nehéz helyzetére, Szolnoki Roland NB-1-es mérkőzéseken viselt mezét bocsátotta licitálásba Vivien gyógyulásának reményében. A Hydro Fehérvár AV19 is jótékonysági licitbe most Görög Zita is bekapcsolódik. A június 13-14 között lezajló jótékonysági gyűjtésre bárki benevezhet. Görög Zita is árverésre bocsát tárgyakat a lány felépülése érdekében - írja a Fejér vármegyei hírportál.