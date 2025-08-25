Görög Zita megmutatta csodaszép nagylányát

Ha London, akkor színház! - vallja az egykori modell

Görög Zita nagylánya idén már 17 éves Fotó: © TV2

Görög Zita pár nappal ezelőtt utazott Londonba, ahova vitte magával nagylányát is. Lotti épp most töltötte be a 17. életévét, amit Zita egy korábbi, felköszöntős posztjában csak úgy kommentált, hogy „Már csak egy év édesem és menthetetlenül felnőtt leszel”. Ennek örömére, a modell úgy döntött, hogy bevezeti lányát a londoni színházi életbe, amelyről egy korábbi posztjában hosszasan fogalmazott. Zita színházrajongó, így nem is volt meglepetés, hogy Lotti is megfogja az édesanyja mellett tapasztalni, milyen könnyedén betudja szippantani a színház.

„Feldolgozhatatlanul fantasztikus élmény itt a színház , minden alkalommal. Nem azért mert musical rajongó vagyok, hanem mert minden részletében tökéletesen kidolgozott darabok kerülnek színpadra, manír nélküli játékkal, brutális profizmussal. Nem a leggyengébb láncszemhez írják a poénokat és nem várják meg a végét, hogy történjen valami. 100% -ról indul minden, azonnal a részévé válsz, nem akkor tapsolsz kínosan, amikor valaki elkezdi. Vissza sem tudod magad fogni, hogy ne őrülj meg és ne fejezd ki azonnal, mennyire fantasztikusan-brutál jól érzed magad. Ha erre jártok, könyörgöm menjetek színházba!” - írta egy korábbi bejegyzésében.

A színházon kívül meglátogatták még a Természettörténeti Múzeumot is, ahol megörökítette a plafonról lógó, hatalmas dinoszaurusz csontvázat is.

