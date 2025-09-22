Galambos Lajos tüdőbetegsége: „A trombita az oka, nem lehet gyógyítani”

Lagzi Lajcsiról még a börtönben töltött időszaka előtt is rengetegszer lehetett hallani, hogy nincs rendben az egészségi állapota: Galambos Lajos 2023-ban, a bevonulása idején már mentővel érkezett meg a baracskai börtönbe, és az első naptól kezdve egészségügyi részlegre került, folyamatos felügyeletre volt szüksége. A zenész azóta jobban van, de mint mondja, sosem lesz már száz százalékos.

Galambos Lajos gyerekkora óta trombitál, tüdőbetegsége már nem gyógyítható teljesen (Fotó: Bors)

Lagzi Lajcsi betegsége mellett pszichés gondokkal is küzdött

A zenészt a börtönben folyamatosan monitorozták, az ott töltött idő alatt azonban napról napra romlott az állapota. A Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy tüdőproblémái nem új keletűek. Lagzi Lajcsi trombitaművészként vált ismertté az országban, ennek azonban lettek hátulütői is.

Van egy tüdőtágulatom, ami a trombitának köszönhető, hiszen gyerekkorom óta zenélek és folyamatosan extra terhelésnek volt kitéve a tüdőm. Van mellette még egy másik tüdővel kapcsolatos betegségem is, ezeket nem lehet meggyógyítani soha, de kezelve van folyamatosan

– kezdi a zenész, aki hozzátette: mostanra már sokkal jobban van, mint korábban. „Nyilván a korábbi romlásban az is közrejátszott, hogy a szervi bajokon túl pszichés nyomás is nehezedett rám és ez nagyon lehúzott.”

Galambos Lajos barátnője végig kitartott mellette

Nem titok, hogy a mulatós zenész egy ideje újra megtalálta a boldogságot egy fiatalabb nő személyében.

Ez már egy ötéves kapcsolat, ez nem a házi őrizet alatt alakult ki, viszont neki sokkal jobban kellett alkalmazkodnia ahhoz a rendtartáshoz, ami engem kötött, mégsem volt ezzel problémája.

S hogy miként viseli kedvese a Lajcsi körüli reflektorfényt?

Nehezen, de szerintem ez minden nőnek nehéz lenne. Amikor én elmegyek fellépni, akkor alapvetően jó kedélyállapotú társaságoknak, jó hangulatú bulikban szoktam zenélni, ami egyben azt is jelenti, hogy nyilván az emberek egy kicsit bátrabbak ahhoz, hogy közelítsenek felém, de én ezt jól tudom kezelni, tisztességesen viselkedem mindenkivel. Én sem örülnék neki, ha a barátnőmről fotók vagy videók készülnének, és óriási férfikoszorúban látnám őt, de a bizalom nagyon jól működik kettőnk között.

Lajcsi elárulta, hogy valamikor tervezi majd megmutatni barátnőjét a nyilvánosságnak is, de egyelőre ez még várat magára.

A kapcsolatunk nyugalma érdekében szeretnénk még egy kicsit megtartani ezt magunknak, mert olyan jól megvagyunk egymással. Fiatalabb nálam és nagyon csinos. Mindig mellettem volt a nehéz időkben és ez nagyon sokat számít nekem.