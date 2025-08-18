Galambos Lajos vallomása: „Elvették a fiam kedvét a zenéléstől”

Félreértés ne essék Galambos Lajos trombitaművész egy cseppet sem csalódott, hiszen a fentebb említett fiú jogásznak tanul, vagyis pont olyan szépen alakul az élete, ahogyan a zenész két idősebb gyermekének. Ugyanakkor tény, hogy Lajcsi sokáig a büszkeségtől fátyolos tekintettel figyelte, ahogy a most 24 éves fiatalember gyermekként összebarátkozott a rézfúvós hangszerrel, ami olyan szép sikereket hozott neki a hazai zenei életben. István a tanárai szerint is ígéretes tehetségnek bizonyult, de ezt Galambos Lajos is jól látta, hiszen zenetanári diplomával a háta mögött, képes meglátni, vagyis meghallani a tehetséget elfogultság nélkül is. Az ország trombitása egyébként szívesen is tanít. Jelenleg egy profi teniszjátékos is tőle próbálja ellesni a trombitálás fortélyait. Kezdjük is mindjárt ezzel, hiszen az első óráról készült felvételt Galambos Lajos maga osztotta meg a TikTokon.
„Tekintve, hogy zenetanári diplomám van, módomban áll, sőt valahol a kötelességem is átadni a tudásomat olyan fiataloknak, vagy akár idősebbeknek, akik nyitottak a trombita irányába.”
A videón, amit kiszúrtál, éppen a fiam teniszoktatóját, a profi játékost, Gáspár Benedeket tanítom trombitálni.
„Az első leckét éjjel fél kettőkor adtam neki, hiszen akkor estem haza egy fellépésről, ő pedig megvárt, mert nagyon szeretne, legalább elfogadható szinten elfújni egy dalt egy számára fontos és közelgő kiállításmegnyitón” – kezdte a Borsnak Galambos Lajos trombitaművész, aki röviden méltatta is a kitartó fiatalembert. „A Trombitálás és a tenisz annyiban feltétlenül hasonlít egymásra, hogy mindkettőhöz rengeteg kitartásra és áldozatra van szükség. Az az igazság, már az is nagyon ígéretes jel, hogy Benedek az első próbálkozásra ”szóra” tudta bírni a hangszert. A Trombita ugyanis nem adja magát könnyen” – tette hozzá Lajcsi, aki alapvetően szeret tanítani és van is benne tapasztalata, hiszen egy ideig egy zeneiskolában is oktatott.
Itt térhetünk vissza Galambos Lajos legifjabb gyermekéhez, hiszen az ország trombitása őt is tanítgatta annak idején és bizony sokáig úgy is tűnt, hogy István lesz az, aki a nyomdokaiba lépve viszi tovább a stafétát. „Mindhárom gyermekemnek kiváló a hallása, de én egyiküknél sem erőltettem, hogy a zeneművészeti pályára lépjenek. István volt az, aki ténylegesen elindult a nyomdokaimon és meg kell mondjam, igazán tehetségesnek bizonyult. Ezt nem csak én mondom, de a tanárai is ezen az állásponton voltak. Tényleg csodálatosan játszik ma is, de néhány éve eljött az a pont, amikor el kellett döntenie, hogy mindent alárendel-e a zenének és bár sokat hezitált, végül úgy döntött, nem szeretné kitenni magát az élethosszig tartó hasonlítgatásnak. Már gyermekként is megtapasztalta, hogy óhatatlanul is hozzám mérték a képességeit.”
Sőt azt is, ahogyan a háta mögött összesúgtak és annak ellenére is hátszelet gyanítottak nála, hogy olyan tehetséges volt, mint a nap.
„Éppen ezek miatt döntött úgy, hogy más életpályát választ magának. Egyszerűen elment a kedve a zenéléstől és ezért én nem is kárhoztatom őt” – tette hozzá Galambos Lajos.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.