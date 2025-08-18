UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Galambos Lajos vallomása: „Elvették a fiam kedvét a zenéléstől"

2025. augusztus 18.
Egy zenész számára aligha okozhat nagyobb örömöt a saját vére, minthogy a nyomdokaiba lép, adott esetben pedig túl is szárnyalja őt. Galambos Lajos hosszú éveken át biztos volt benne, hogy legfiatalabb gyermeke éppen úgy trombitaművész lesz, ahogyan ő maga. A sors azonban másképp rendelkezett…
Félreértés ne essék Galambos Lajos trombitaművész egy cseppet sem csalódott, hiszen a fentebb említett fiú jogásznak tanul, vagyis pont olyan szépen alakul az élete, ahogyan a zenész két idősebb gyermekének. Ugyanakkor tény, hogy Lajcsi sokáig a büszkeségtől fátyolos tekintettel figyelte, ahogy a most 24 éves fiatalember gyermekként összebarátkozott a rézfúvós hangszerrel, ami olyan szép sikereket hozott neki a hazai zenei életben. István a tanárai szerint is ígéretes tehetségnek bizonyult, de ezt Galambos Lajos is jól látta, hiszen zenetanári diplomával a háta mögött, képes meglátni, vagyis meghallani a tehetséget elfogultság nélkül is. Az ország trombitása egyébként szívesen is tanít. Jelenleg egy profi teniszjátékos is tőle próbálja ellesni a trombitálás fortélyait. Kezdjük is mindjárt ezzel, hiszen az első óráról készült felvételt Galambos Lajos maga osztotta meg a TikTokon.

Galambos Lajos
Galambos Lajos ma is szívesen tanít (Fotó: Böszörményi Lilla)

Galambos Lajos: „A Trombita ugyanis nem adja magát könnyen”

Tekintve, hogy zenetanári diplomám van, módomban áll, sőt valahol a kötelességem is átadni a tudásomat olyan fiataloknak, vagy akár idősebbeknek, akik nyitottak a trombita irányába.”

 A videón, amit kiszúrtál, éppen a fiam teniszoktatóját, a profi játékost, Gáspár Benedeket tanítom trombitálni.

„Az első leckét éjjel fél kettőkor adtam neki, hiszen akkor estem haza egy fellépésről, ő pedig megvárt, mert nagyon szeretne, legalább elfogadható szinten elfújni egy dalt egy számára fontos és közelgő kiállításmegnyitón” – kezdte a Borsnak Galambos Lajos trombitaművész, aki röviden méltatta is a kitartó fiatalembert. „A Trombitálás és a tenisz annyiban feltétlenül hasonlít egymásra, hogy mindkettőhöz rengeteg kitartásra és áldozatra van szükség. Az az igazság, már az is nagyon ígéretes jel, hogy Benedek az első próbálkozásra ”szóra” tudta bírni a hangszert. A Trombita ugyanis nem adja magát könnyen” – tette hozzá Lajcsi, aki alapvetően szeret tanítani és van is benne tapasztalata, hiszen egy ideig egy zeneiskolában is oktatott.

Galambos Lajos
Galambos Lajos fia végül a jogi pályát választotta (Fotó: Bors)

Egyszerűen elment a kedve a zenéléstől...”

Itt térhetünk vissza Galambos Lajos legifjabb gyermekéhez, hiszen az ország trombitása őt is tanítgatta annak idején és bizony sokáig úgy is tűnt, hogy István lesz az, aki a nyomdokaiba lépve viszi tovább a stafétát. „Mindhárom gyermekemnek kiváló a hallása, de én egyiküknél sem erőltettem, hogy a zeneművészeti pályára lépjenek. István volt az, aki ténylegesen elindult a nyomdokaimon és meg kell mondjam, igazán tehetségesnek bizonyult. Ezt nem csak én mondom, de a tanárai is ezen az állásponton voltak. Tényleg csodálatosan játszik ma is, de néhány éve eljött az a pont, amikor el kellett döntenie, hogy mindent alárendel-e a zenének és bár sokat hezitált, végül úgy döntött, nem szeretné kitenni magát az élethosszig tartó hasonlítgatásnak. Már gyermekként is megtapasztalta, hogy óhatatlanul is hozzám mérték a képességeit.”

Sőt azt is, ahogyan a háta mögött összesúgtak és annak ellenére is hátszelet gyanítottak nála, hogy olyan tehetséges volt, mint a nap.

„Éppen ezek miatt döntött úgy, hogy más életpályát választ magának. Egyszerűen elment a kedve a zenéléstől és ezért én nem is kárhoztatom őt”tette hozzá Galambos Lajos.

