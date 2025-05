Személyeskedtek a börtönben Galambos Lajossal

Tavaly nyáron szabadult a trombitás, azonban a nyomkövető csak idén, húsvét hétfőn került le a lábáról. Galambos Lajos azóta szabad emberként járhat, kelhet kedve szerint, hiszen letöltötte a rá kiszabott büntetést. Sokáig azonban csak hallgatott a börtönben megélt időszakról és történtekről, amik éles késként hatoltak a bőrébe. Ez a 14 hónap igazi megpróbáltatásokkal volt teli számára, amiről most az Arccal a csúcsra – Volo Podcast adásában mesélt. A zenész ugyanis elmondta, hogy a Baracskán töltött büntetése egyáltalán nem volt leányálom, hiszen többen kegyetlenkedtek vele a fogva tartása alatt, ami igencsak mély nyomot hagyott benne.

Galambos Lajos börtönben átélt, egyáltalán nem kellemes élményeiről eddig nem beszélt ennyire nyíltan (Fotó: Bors)

„Két embert fogok katonai bíróság elé állíttatni. [...] Azért én végeztem munkát, és ezt elhallgatni elég nagy disznóság. Az azonban elégtétel, hogy leváltották a parancsnokot. Az egyik ő lesz, a másik az EÜ-részleg vezetője, aki személyeskedett velem és ott szívatott ahol tudott. Megteszem a feljelentést, azért, mert a lelkem ezt diktálja” – mondta a műsorban Galambos Lajos.

Lajcsi szeretne elsősorban gyermekeire és azok jövőjére koncentrálni, amire minden lehetősége megvan (Fotó: Bors)

Galambos Lajos bíróságra vinné az ügyet

Többek között mesélt a tévében töltött évekről, a Dáridós aranyidőszakról, illetve arról, hogyan távoztak annak idején a TV2-től, de ezen felül még az ítéletét is górcső alá veszi, hiszen úgy érzi: teljesen igazságtalanul ítélték el is ráadásul olyanért, amit nem is követett el.

„Megvádoltak és el is ítéltek. Nincs jelentősége, hogy mi volt a vád, mert nem azért ítéltek el.

Nem volt olyan valaki ebben a perben aki azt mondta volna, hogy én áramot, vizet, gázt vagy bármit loptam volna.

Egy olyan valakit vesztegettem meg, akivel az életben nem találkoztam és nem is beszéltem. Ennek a dolognak nincs vége, az én igazságszolgáltatásba vetett hitemnek sincs, én ezt egy másik fórumon folytatni fogom, ami nem Magyarország” – tette hozzá Galambos Lajos.