Michele Morrone helyett ez az erdélyi üzletember rabolta el Horváth Csenge szívét? Megszólalt a modell

Sokatmondó felvételekkel van tele az internet! A fotók tanúsága szerint Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge nem véletlenül mondta azt az egyik legfrissebb TikTok-videójában, hogy kétlaki életet él, és vagy 8 órát vezet, vagy repülőre ül annak érdekében, hogy a "második otthonában" tölthessen pár napot.

Horváth Csenge a jelek szerint már nem erősíti a szinglik táborát (Fotó: Markovics Gábor)

A Reddit népe mindebből azt a következtetést vonta le, hogy Csenge szívét elrabolta valaki, aki történetesen nem Magyarországon él, a modell ezért dönt úgy hetente többször, hogy összepakolja a bőröndjét, és a kedveséhez utazik. De vajon ki lehet a szerencsés lovag?

Nos, az élénk fantáziájúak szerint akár lehetne az olasz csődör, Michele Morrone is, a talján szívtipró és Csenge neve ugyanis szinte egybeforrt a HELL Energy nagyszabású kampánya óta, ami nem véletlen, hiszen Fésűs Nelly 22 éves lánya és a 365 nap sármos bikája igencsak közel kerültek egymáshoz egy reklámfilm erejéig. A modell végül a Borsnak adott exkluzív interjújában tiszta vizet öntött a pohárba, elmondta, hogy kizárólag munkakapcsolat van közte és Morrone között. Ekkor mesélt arról is, milyen pasik jönnek be neki igazán:

„Ha meg tud nevettetni, az nagyon jó pont. Nagyon szeretek beszélgetni különböző témákról, mert akár hiszik, akár nem, van négy használható agysejtem, amik még úgy egészen jól elvannak a fejemben, és szeretem, ha az illetőnek vannak elképzelései, véleménye az élet bizonyos dolgairól. Nekem a családcentrikusság is nagyon fontos. Az is, hogy tisztelettel bánjon a nőkkel, de mégis érezzem benne azt a maszkulin energiát, ami mellett az én feminitásom ki tud teljesedni. Ne én hordjam a nadrágot, mert hordom én eleget a hétköznapokban, és otthon marhára nem szeretném”

– jelentette ki határozottan Horváth Csenge idén márciusban.

Sármos erdélyi üzletember Horváth Csenge új párja? Mindenki erről beszél!

Nos, most nagyon úgy tűnik, hogy Csenge a nyáron meg is találta azt a férfit, aki mosolyt tud csalni az arcára. A Redditezők ugyanis tudni vélik, hogy egy bizonyos B. Ottóval alkot egy párt, aki Erdélyben, Gyergyószentmiklóson látta meg a napvilágot, és a Facebook-adatlapja alapján a kolozsvári Faculty of Business egyetem diákja volt.