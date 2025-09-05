Michele Morrone helyett ez az erdélyi üzletember rabolta el Horváth Csenge szívét? Megszólalt a modell

Sokatmondó felvételekkel van tele az internet! A fotók tanúsága szerint Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge nem véletlenül mondta azt az egyik legfrissebb TikTok-videójában, hogy kétlaki életet él, és vagy 8 órát vezet, vagy repülőre ül annak érdekében, hogy a "második otthonában" tölthessen pár napot.
A Reddit népe mindebből azt a következtetést vonta le, hogy Csenge szívét elrabolta valaki, aki történetesen nem Magyarországon él, a modell ezért dönt úgy hetente többször, hogy összepakolja a bőröndjét, és a kedveséhez utazik. De vajon ki lehet a szerencsés lovag?
Nos, az élénk fantáziájúak szerint akár lehetne az olasz csődör, Michele Morrone is, a talján szívtipró és Csenge neve ugyanis szinte egybeforrt a HELL Energy nagyszabású kampánya óta, ami nem véletlen, hiszen Fésűs Nelly 22 éves lánya és a 365 nap sármos bikája igencsak közel kerültek egymáshoz egy reklámfilm erejéig. A modell végül a Borsnak adott exkluzív interjújában tiszta vizet öntött a pohárba, elmondta, hogy kizárólag munkakapcsolat van közte és Morrone között. Ekkor mesélt arról is, milyen pasik jönnek be neki igazán:
„Ha meg tud nevettetni, az nagyon jó pont. Nagyon szeretek beszélgetni különböző témákról, mert akár hiszik, akár nem, van négy használható agysejtem, amik még úgy egészen jól elvannak a fejemben, és szeretem, ha az illetőnek vannak elképzelései, véleménye az élet bizonyos dolgairól. Nekem a családcentrikusság is nagyon fontos. Az is, hogy tisztelettel bánjon a nőkkel, de mégis érezzem benne azt a maszkulin energiát, ami mellett az én feminitásom ki tud teljesedni. Ne én hordjam a nadrágot, mert hordom én eleget a hétköznapokban, és otthon marhára nem szeretném”
– jelentette ki határozottan Horváth Csenge idén márciusban.
Nos, most nagyon úgy tűnik, hogy Csenge a nyáron meg is találta azt a férfit, aki mosolyt tud csalni az arcára. A Redditezők ugyanis tudni vélik, hogy egy bizonyos B. Ottóval alkot egy párt, aki Erdélyben, Gyergyószentmiklóson látta meg a napvilágot, és a Facebook-adatlapja alapján a kolozsvári Faculty of Business egyetem diákja volt.
Az online nyomozók azokra a fotókra, videókra alapozzák a románcot, amik Csenge és Ottó közösségi oldalain is megjelentek. Nézzük például ezt, amin Csenge úgy ugrik a tengerbe egy jachtról, akár egy igazi sellő:
Nos, a Redditezőknek feltűnt egy Csengéhez rendkívüli módon hasonlító, bikinis lány Ottó videójában, így persze be is indultak a találgatások!
Valaki egyenesen azt írta, hogy már pár hónapja látta őket együtt egy budapesti bevásárló központban!
„Már pár hónappal ezelőtt láttam őket egy budapesti bevásárlóközpontban, Csenge kezében egy szál vörös rózsa volt”
- vetette virtuális papírra egy szemtanú.
Nos, extra érdekesség, hogy Csenge a fent említett TikTok-videóban azt is elmondta, hogy 8 órát kell vezetnie ahhoz, hogy a második otthonában legyen. Egy gyors keresés után pedig megállapítható, hogy Budapest és Gyergyószentmiklós között épp 8 óra a távolság, ha autóval megyünk.
A pletyka persze ennek ellenére csak pletyka marad. A Bors telefonon elérte Horváth Csengét, aki sejtelmesen reagált.
„Erről nem szeretnék nyilatkozni, a magánéletemet szeretném megtartani magamnak” - jelentette ki határozottan.
Vajon mi lehet az igazság?
