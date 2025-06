Horváth Csenge hiperdögös fürdőruháján Michele Morrone szeme is megakadt

Abszolút nem tekintett rám ő sem nőként, mert ilyenkor nem férfi-női viszonyban állunk, hanem mint munkatársak, akiknek együtt kell dolgoznia egy feladaton. Voltam már korábban is hasonló helyzetben és ilyenkor tényleg nem az adott személyt látom, bármennyire is nehéz elhinni, csak egy partnert. Éppen ezért nem is voltam zavarban