Felforr tőle a levegő, ledobta a melltartót Dávid Petra!

Dávid Petra éppen Ibizán kapcsolódik ki, és ahogy korábban nyilatkozta lapunknak, nem is egyedül tartózkodik a spanyolországi szigeten. Meglehetősen mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a fitneszcsillag, de nem fog lustálkodni, hiszen szeptemberben újabb megmérettetések várnak rá.
Szeptember 21-én hivatalosan is újra színpadra állok az Ausztria Kupán, aztán megyek még idén a dubaji világbajnokságra, a magyar bajnokságra és a santa susanna-i világbajnokságra
- árulta el a rá váró fitneszversenyek menetrendjét lapunknak. Azt már ugyan tudjuk, hogy nem szégyenlős Dávid Petra, de legutóbbi fotójával túlszárnyalta minden eddigi elképzelésünket. Ezúttal ugyanis félmeztelenül pózolt a kamerának, melltartó nélkül, csak egy lenge kendőt tartott maga elé, hogy takarja, azt, amit az Instagram is letiltana.
Arról csak tippelhetünk, ki tartotta a kamerát, mivel Petra nagyon védi magánéletét, de már sugallta, hogy alakulófélben van egy titokzatos férfival a kapcsolata.
A lenyűgöző fotót ide vagy az alábbi bejegyzésre kattintva lehet megtekinteni.
