A Médiahatóság hivatalos jelentése: Öngyilkosságra, droghasználatra buzdítja a fiatalokat Azahriah

Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 2024-es, azaz tavalyi kutatása szerint a hazai Spotify-toplista húsz legnépszerűbb számából hat kérdőjelezte meg az élet értelmét vagy utalt öngyilkosságra, halálra. Mind a hat előadója kivétel nélkül Azahriah volt - derült ki a médiahatóság kutatásából.

A médiahatóság jelentése szerint Azahriah dalaiban rendszeresen megjelenik a drog, az alkohol és az öngyilkosság témája - Fotó: Mediaworks Archívum

De nem csak öngyilkosságra buzdítja, alig burkolt módon Azahriah fiatal rajongóit. Az alkoholfogyasztást menőnek állítja be, ahogyan a drogfogyasztást is. (!)

Íme néhány konkrét példa:

A kutatás szerint a hazai közönség legtöbbször Azahriah Introvertált dal-át hallgatta, mely több mint 13 millió lejátszást ért el. Benne az öngyilkosságra utaló sorokkal.

Az NMHH weboldalán olvasható Azahriah több dalának elemzése - Fotó: NMHH.HU

„De te ne aggódj értem kérlek, nekem így is nagyon jó

Csak gondolj rám ha soha többe nem kelek fel már” - „énekli”, vagyis inkább jól kivehetően és megjegyezhetően mormolja Baukó Attila az említett számban.

A Delirium című számában akarva akaratlanul, de megint csak öngyilkosságra buzdít

„És magamat feláldozom érted meg értünk”

„Ha létezik túlvilág, ott állok én”

„Toxic, toxic, toxic. Téged is és magamat is tönkreteszem.”

(…)

„Baby lehet nem élem már meg a reggelt.”

A mariana.árok című dalában a „mélybe ugrást” emlegeti…

„Baby hold, hold on to me

Bár hogyha másra vágynál nem bánom

Csak szólj mielőtt beleugrok a Mariana-árokba”

Ám ez még nem minden! Az egyik fesztiválon a ToiToi vécében nemi életet élő Azahriah ha nem az öngyilkosságot emlegeti alig-alig álcázva, akkor különféle kábítószerek kipróbálására buzdít.

A Papa című „művében” egyértelműen ott a trágárság és a drogozás. (A "janga" a szlengben marihuánát jelent.)

„Mindenki fucked up!

I going to bankba

Este robban a janga”

De a dal további soraiban is téma a drog és a pénzszórás.

Az NMHH kutatás több dalban is említést tesz a droghasználatról - Fotó: NMHH.HU

„Tokió, Tokió, husis punci ami jó

Gyere velem bébi, kicsapom neked a Yu-Gi-Oh-m

Kaszinó, kaszinó, olyan mint a kaszinó

Én feltettem mindent egy lapra, dől a millió

Bingóm van, ezt dobta a gép

Hintóval vagy magánrepülővel jövök én

Gringo-mmal elszívjuk a sok-sok pénzt

Snoop Doggy-doggy-doggy (Smoke weed everyday!) ” (magyarul: Szívj füvet minden nap – a szerk.)