Így tiszteleg Bényi Ildikó lánya anyja öröksége előtt

Izgalmas tévétörténeti pillanat közeleg: szeptember 1-jén lép édesanyja helyébe Tótfalusi Fanni. Az Önök kérték című műsorral mára egybeforrt Bényi Ildikó neve, hamarosan pedig lánya lép a megtisztelő szerepkörbe.

Tótfalusi Fanni és Bényi Ildikó között lélegzetelállító a hasonlóság (Fotó: MTVA / Csöndör Kinga, Mediaworks archívum)

Ekkor kerül képernyőre Tótfalusi Fanni

Az egész országot megrázta a hír márciusban: Bényi Ildikó meghalt. Mint kiderült, hosszas, titokban tartott betegség állt a tragédia hátterében. Az elismert műsorvezető 1997-től kezdve vezette a népszerű Önök kérték című műsort, melynek háziasszonyi szerepét az utolsó időkben Radványi Dorottya vette át, de még akkor is mindenki bízott a visszatérésben. A tragédia után nem sokkal, áprilisban kiderült, Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni lesz a műsor új házigazdája, most pedig új részletek derültek ki ennek kapcsán.

Megújulva térnek vissza a Duna műsorai szeptember 1-jén. Az Önök kérték első adásában exkluzív interjút láthatnak a nézők: Novodomszky Éva az új műsorvezetővel, Tótfalusi Fannival beszélget majd, aki ezentúl az Önök kérték műsorvezetője lesz. Fanninak nem ismeretlen terep ez, hiszen évekig volt az M2 Petőfi TV műsorvezetője, sok tapasztalatot és elismerő visszajelzéseket bezsebelve, továbbá a SzerencseSzombat-ban is bizonyított már.

Bényi Ildikó lánya a csatorna több műsorában is feltűnik

De más műsorban is feltűnik majd a csupabáj lány: a délutánonként jelentkező Családi kör vadonatúj rovatokkal kezdi az őszt: Tótfalusi Fanni, az Önök kérték új háziasszonya közösségekhez látogat el, Radványi Dorottya szűrővizsgálatokra megy, míg műsorvezetőtársa, Banner Géza a piacokat járja bemutatva a hazai alapanyagokat.

A Duna továbbá bejelentette, a Családi kör új rovatokkal, a Ridikül pedig új témákkal jelentkezik. A csatorna kínálata új műsorral is bővül, a Nagy pillanatok a közmédia saját alapítású díjaival kitüntetettek páratlan életművét mutatja be.