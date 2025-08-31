Így tiszteleg Bényi Ildikó lánya anyja öröksége előtt

Izgalmas tévétörténeti pillanat közeleg: szeptember 1-jén lép édesanyja helyébe Tótfalusi Fanni. Az Önök kérték című műsorral mára egybeforrt Bényi Ildikó neve, hamarosan pedig lánya lép a megtisztelő szerepkörbe.
Az egész országot megrázta a hír márciusban: Bényi Ildikó meghalt. Mint kiderült, hosszas, titokban tartott betegség állt a tragédia hátterében. Az elismert műsorvezető 1997-től kezdve vezette a népszerű Önök kérték című műsort, melynek háziasszonyi szerepét az utolsó időkben Radványi Dorottya vette át, de még akkor is mindenki bízott a visszatérésben. A tragédia után nem sokkal, áprilisban kiderült, Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni lesz a műsor új házigazdája, most pedig új részletek derültek ki ennek kapcsán.
Megújulva térnek vissza a Duna műsorai szeptember 1-jén. Az Önök kérték első adásában exkluzív interjút láthatnak a nézők: Novodomszky Éva az új műsorvezetővel, Tótfalusi Fannival beszélget majd, aki ezentúl az Önök kérték műsorvezetője lesz. Fanninak nem ismeretlen terep ez, hiszen évekig volt az M2 Petőfi TV műsorvezetője, sok tapasztalatot és elismerő visszajelzéseket bezsebelve, továbbá a SzerencseSzombat-ban is bizonyított már.
De más műsorban is feltűnik majd a csupabáj lány: a délutánonként jelentkező Családi kör vadonatúj rovatokkal kezdi az őszt: Tótfalusi Fanni, az Önök kérték új háziasszonya közösségekhez látogat el, Radványi Dorottya szűrővizsgálatokra megy, míg műsorvezetőtársa, Banner Géza a piacokat járja bemutatva a hazai alapanyagokat.
A Duna továbbá bejelentette, a Családi kör új rovatokkal, a Ridikül pedig új témákkal jelentkezik. A csatorna kínálata új műsorral is bővül, a Nagy pillanatok a közmédia saját alapítású díjaival kitüntetettek páratlan életművét mutatja be.
De először is az Önök kérték különkiadással jelentkeznek szeptember 1-jén 15:30-kor. Tótfalusi Fanni, a SzerencseSzombat műsorvezetője édesanyjától, a tavasszal elhunyt Bényi Ildikótól veszi át a kívánságműsort. Az új feladatról, gyermekkoráról és televíziós pályájáról Novodomszky Évával beszélget a megújult stúdióban, és azt is megosztja a nézőkkel, ő melyik dalt kérné és kinek küldené. Az első adás Bényi Ildikó emlékét is felidézi, a Wacha Imre-díjas képernyős 28 éven át vezette a műsort. Keddtől pedig Tótfalusi Fanni várja a kéréseket.
„A kívánságok mellett várjuk a nézők dalokhoz és jelenetekhez fűződő emlékeit, történeteit” – emelte ki az Önök kérték új háziasszonya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.