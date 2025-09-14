Dávid Petra szerzett egy titkos hódolót! - Fotó!

Hosszú ideje nincs szerencséje a szerelemben a Házasság első látásra korábbi szereplőjének. Dávid Petra jelenleg élete egyik legjobb formájában van, mégis elkerüli a nagy Ő. Nemrég egy rendezvényen találkozott vele a hot! magazin, ahová pasival érkezett.

Dávid Petra ezzel az úriemberrel mutatkozott egy nyilvános eseményen - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

"Az úriember vitt le a versenyemre. Ő volt az első és egyetlen, akit megkértem erre. Sok éve ismerem, de eddig nem kerültünk közelebb egymáshoz. Mondhatom, hogy bizalmi helyzet, mert a versenyidőszak alatt sokkal frusztráltabb vagyok, mint általában, ezért olyan emberekkel veszem körbe magam, akik nem idegesítenek. Annyit elárulhatok róla, hogy az elmúlt időszakban több időt töltöttünk együtt, és nagyon kedveljük egymást" – kezdte Dávid Petra sejtelmesen a hot! magazinnak.

A Házasság első látásra című műsorban nem találta meg az igazit - Fotó: TV2 / hot! magazin

Dávid Petra új pasija nagyon megértő

Dávid Petra versenydiétája egész embert és elképesztően feszített tempót kíván, emiatt döntött úgy, hogy amíg a felkészülési idő tart, nem tesz konkrét lépéseket a szerelemért, hiszen annyira átrendeződik a fejében a prioritás, hogy nincs is ereje egy párkapcsolatra.

"A verseny mindig a magánélet rovására megy. Olyankor nem vagyok kommunikatív. Amikor a sportorvoshoz mentem alkalmassági vizsgára, egy férfi, aki szinten oda jött, már az utcán kiszúrt. Végül megvárt, leszólított, próbált közeledni, én pedig egy idő után jeleztem neki, hogy most a nagyon kifejtős válaszok nem mennek, mert már nagyon éhes vagyok, és nem jár úgy az agyam. Most, hogy ilyen képeket tettem ki, rengeteg ember írt rám minden felületen. Nemrégiben mondtam az úriembernek, akivel éppen vagyok, hogy ezeket ignorálni szoktam, pont amiatt, mert azt gondolom, sok embernek nem Dávid Petra kell, hanem azért tanúsítanak irántam érdeklődést, mert jelenleg így nézek ki" – mesélte az edző.

A Farm VIP-ban is szerepelt - Fotó: TV2 / hot! magazin

Sok barátságot vesztett el Dávid Petra a Házasság első látásra óta

A hírnévnek ára van – tartja a mondás. Petra egyre többször tapasztalja ezt, ami­óta a Házasság első látásra és a Farm VIP című produkcióban is szerepelt. Nemcsak a szerelmi kapcsolatai, de a hosszú évek óta tartó barátságai is megszakadtak a tévés szereplései miatt.