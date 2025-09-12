Eláll a lélegzet, leesik az áll: Dávid Petra látványa nagyon forró

Mindegy, hogy sportosan, elegánsan vagy otthoni szerelésbe van Dávid Petra, követői nem győzik csodálni. Ráadásul minden bejegyzésében megmutatkozik a fitneszguru látványos fejlődése és meg kell hagyni nem panaszkodhat, csodás alakra tett szert.

Dávid Petra, a Házasság első látásra sztárja nem rejtegeti bomba testét Fotó: Markovics Gábor

Instagramon jelentkezett be Dávid Petra, akiről tudni lehet, hogy nem rég egy férfi oldalán jelent meg Ibizai nyaralása során. Nem is olyan meglepő, hogy ennyire kelendő, hiszen lenyűgöző formába van, sporteredményeiről is ez mutatkozik meg.

Dávid Petra képétől felforr az internet

Egy elképesztően csinos ezüst fürdőruhában pózol Petra legutóbbi fényképén, amin nemes egyszerűséggel csak kifeküdt a medence szélére. Mint, aki szabadabb nem is lehetne széttárta a karjait.

Van, ami véget ér, van ami folytatódik, van, ami most kezdődik el..

- írta rejtélyesen a Házasság első látásra sztárja.

Nem is szaporítjuk a szót, itt meg lehet tekinteni a képet: