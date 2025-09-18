Dávid Petra szókimondó üzenetet küldött: „Ne csak ülj ölbe tett kézzel”

Dávid Petra hihetetlen sikereket ér el a fitnesz világában, legutóbbi versenyét öt éremmel zárta, és csodálatos módon csupán másfél hónap alatt jutott el a versenyképes formáig.

Dávid Petra inspiráló üzenetet küldött követőinek / Fotó: Markovics Gábor

Dávid Petra bátorító üzenettel inspirálja követőit

Nem meglepő, hogy a gyönyörű fitneszmodell bárkit képes motiválni elszántságával és akaraterejével. Gondolatait Instagram-oldalán is megosztotta, ahol egy 15 évvel ezelőtti képet tett közzé, összevetve azt a mára kitartó munkával elért, lenyűgöző formájával.

Ha hiszel valamiben, akkor ne csak ülj ölbe tett kézzel, a tévében bámulva az eseményeket, a kanapéról szurkolva, hogy majd csak lesz valami. Ha hiszel valamiben, akkor menj, és tegyél is érte valamit, ne másokra várj, hogy majd elintézik helyetted.

- kezdte motiváló sorait a fitneszcsillag.

Petra hozzátette, hogy ha nem tetszik a közösség, ahol élsz, érdemes inkább változtatni rajta.

Vállalj szerepet, és küzdj meg azért, amit szeretnél!

- zárta biztató szavait.