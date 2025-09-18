Dávid Petra szókimondó üzenetet küldött: „Ne csak ülj ölbe tett kézzel”

Dávid Petra hihetetlen sikereket ér el a fitnesz világában, legutóbbi versenyét öt éremmel zárta, és csodálatos módon csupán másfél hónap alatt jutott el a versenyképes formáig.
Nem meglepő, hogy a gyönyörű fitneszmodell bárkit képes motiválni elszántságával és akaraterejével. Gondolatait Instagram-oldalán is megosztotta, ahol egy 15 évvel ezelőtti képet tett közzé, összevetve azt a mára kitartó munkával elért, lenyűgöző formájával.
Ha hiszel valamiben, akkor ne csak ülj ölbe tett kézzel, a tévében bámulva az eseményeket, a kanapéról szurkolva, hogy majd csak lesz valami. Ha hiszel valamiben, akkor menj, és tegyél is érte valamit, ne másokra várj, hogy majd elintézik helyetted.
- kezdte motiváló sorait a fitneszcsillag.
Petra hozzátette, hogy ha nem tetszik a közösség, ahol élsz, érdemes inkább változtatni rajta.
Vállalj szerepet, és küzdj meg azért, amit szeretnél!
- zárta biztató szavait.
