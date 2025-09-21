,,Az elengedés is egy lecke” – Dávid Petra őszinte sorokkal üzent

Ha valaki nem unatkozott az elmúlt évben, az Dávid Petra. A fitneszedző lendületét csak csodálni lehet, amióta visszatért a fitnesz versenyzéshez, szinte meg sem áll.

Újabb versenye után jelentkezett Dávid Petra Fotó: Dávid Petra

A Házasság első látásra sztárja a dobogót hódítja meg, és legutóbb megosztott fotóján jól látszik a nyakában lógó érem, így erőfeszítései nem hiábavalóak.

Külseje is tökéletes, annak ellenére, hogy nemrég még azt mondta, nem annyira magabiztos. Fejlődéséből és versenyeiből sokat tanult Petra, pár gondolatot rajongóival is megosztott. Elsők között a sikeres élet negatív hozadékát említette, mint amilyenek az irigy emberek.

Akadnak az ember életében olyan emberek, akik idővel irigyek lesznek a sikereidre, vagy csak a saját konzervatív, szürke, beszűkült hozzáállásuk miatt megpróbálnak lehúzni téged és akár negatív megjegyzésekkel bomlasztanak

- írta a díva.

Majd így folytatta: „Az ilyen kapcsolatok nem hasznosak, sokszor nehéz felismerni és belátni, hogy ezek az emberek már nem kellenek az életedbe. Az elengedés is egy lecke.”

Elárulta azt is, mit tanított neki ez a kemény felkészülési időszak.