Dávid Petra: Erre a versenyre már nem olyan magabiztosan megyek

Az utóbbi nyár eléggé megterhelő és kihívásokkal telivolt Dávid Petra számára, hiszen nem csak, hogy érmeket zsebelt be fitneszversenyén, de egy titkos hódolóval is hírbe hozták, mialatt nyaralását töltötte Ibizán. Most azonban a fitneszcsillag újabb versenyre készül.

Dávid Petra újabb versenyre készül Fotó: Markovics Gábor

Dávid Petra megméretteti magát

A Házasság első látásra sztárja pihenése után úgy tűnik egy újabb kalandba veti bele magát. Korábban már azt nyilatkozta lapunknak, hogy az Ausztria kupán fog versenybe szállni szeptember 21-én, leugutóbbi bejegyzéséből az is kiderül, hogy nem először lesz ott a színpadon.

3 nap múlva újra színpadra állok, mégpedig Ausztriában. 2017-ben egyszer már versenyeztem ott, azóta azért változtam

Kapcsolatairól azóta Petra nem nyilatkozott többet annál, mint amikor egy titokzatos Tiktoktól ismert férfivel mutatkozott Ibizán, ráadásul most minden idejét felemésztette a felkészülés.

Magabiztossága, állítása szerint azonban korántsem olyan erős, mint látszik.