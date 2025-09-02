„Gyönyörű” − Bomba alakkal robbant be Dávid Petra

Dávid Petra rendszerint sokszor jelentkezik be a közösségi médiában, mostanában inkább edzős, étkezős bejegyzésekkel. Nem csoda, hiszen a fitneszedző nem rég még egy fitneszversenyre készült, ahonnan nem tért vissza érem nélkül, sőt ötöt be is zsebelt az elmúlt évben. Teste edzett és gyönyörű, de néha ruhában is megmutatja formás alakját.

Dávid Petra elmúlt éve tele volt lemondással

Dávid Petra elmúlt éve nem a pihenésről szólt, leginkább az aktív felkészülésről. Aki viszont csinál valamit, az nem csak a jó dolgokkal szembesül, így természetesen nem volt csupa hab és boldogság ez az időszak, sok mindenről le kellett mondania.

Hivatalosan nyár utolsó napja.

10-es skálán neked ez milyen nyár volt?

Nekem legyen 6-os, mert a “színfalak” mögött, sok minden történt. Volt olyan férfi, ha annak mondanám, akinek köszönhetek jó pár nem vidám percet

- kezdi bejegyzésében a fitneszdíva.

Előfordul, hogy a sikerrel együtt megtalálnak az érdekemberek, ami talán nem is tűnik fel elsőre.

„Fontos tanúbizonyság, hogy amiről sejted nem lesz jó, az nem is lesz az.

illetve kiderült, hogy voltak olyan barátaim, akiket csak azért gondoltam barátnak, mert már régóta ismerjük egymást. Viszont már csak látszat dolog volt, így kénytelen voltam elengedni őket.”

Dávid Petra nem búsul, már hiszen tudja, hogy a jing-jang szerint a rossz dolgok mellett, vannak olyanok, akik mellette állnak.

Egy pár emberről kiderült, hogy minden körülmények közt tudok rájuk számítani és ezek a kapcsolatok erősebbek is lettek.

Versenyzés adott sok jót, de volt benne lemondás is.

Néha olyan volt ez a nyár, mint egy érzelmi hullámvasút, egyszer fent, egyszer lent.

Sorait ezzel zárta:

„Megmutattam újra, hogy akarattal, következetességgel, szorgalommal hogyan tudom formálni a testem és 5 éremmel lettem gazdagabb. Kiváncsi vagyok, az ősz mit tartogat.”