Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!” – eldobod az agyad Dávid Petra brutális alakjától

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 08:30
Bikiniálomtestűfitnesz
Nem semmi képpel jelentkezett be a fitneszdíva. Dávid Petra lenyűgöző formában van.

Az elmúlt időszakban rendkívül elfoglalt volt Dávid Petra, de a kitartása és akaratereje jóvoltából sikert sikerre halmozott. Ezért is lenyűgöző milyen bomba formába hozta magát a fitneszguru, pár hónap alatt.

Dávid Petra
Dávid Petra elképesztő átalakuláson ment keresztül Fotó: Markovics Gábor

Nem lehetett könnyű Dávid Petrának a sok lemondással járó felkészülés fitnesz versenyére, de a cél szentesíti az eszközt és legutóbb közzétett fotója Petrának élő bizonyítéka, hogy megéri néha kicsit megszenvedni, ha cserébe valami jobb vár a végén.

Bikinis fotóval jelentkezett be a Házasság első látásra sztárja, a kép láttán pedig sokakat elfoghat az irigység Petra alakja és kockahasa miatt.

Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben! 

- mondja büszkén a fitneszikon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu