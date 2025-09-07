„Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!” – eldobod az agyad Dávid Petra brutális alakjától

Az elmúlt időszakban rendkívül elfoglalt volt Dávid Petra, de a kitartása és akaratereje jóvoltából sikert sikerre halmozott. Ezért is lenyűgöző milyen bomba formába hozta magát a fitneszguru, pár hónap alatt.
Nem lehetett könnyű Dávid Petrának a sok lemondással járó felkészülés fitnesz versenyére, de a cél szentesíti az eszközt és legutóbb közzétett fotója Petrának élő bizonyítéka, hogy megéri néha kicsit megszenvedni, ha cserébe valami jobb vár a végén.
Bikinis fotóval jelentkezett be a Házasság első látásra sztárja, a kép láttán pedig sokakat elfoghat az irigység Petra alakja és kockahasa miatt.
Végre egy olyan nyaralás, ahol büszkén feszíthetek bikiniben!
- mondja büszkén a fitneszikon.
