"Lehet, hogy féltékeny" – Dávid Petra elveszítette a barátját Kiara Lord miatt

Dávid Petra személyi edzőként és fitneszversenyzőként is tevékenykedik az utóbbi időben, és meg kell hagyni, bomba formában van. Épp a hétvégén szerzett bronzérmet az Ausztria kupán is, bár ő úgy érzi, teljesíthetett volna jobban is. Ez persze nem csorbít az eredményei, sőt sokan irigykednek rá, még a barátai között is akad, aki emiatt fordult el tőle.

Dávid Petra Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait arról, hogy mennyire nehéz belátni ha egy barátság mérgező, és elengedni azt, aminek részleteibe minket is beavatott.

Volt egy barátom, akit szerintem frusztrál az, hogy hiába tesz ki hasonló képeket, mint amilyeneket én is szoktam, mégsem követik, úgy mint engem. Nem tudom pontosan mi lehet a problémája, lehet, hogy féltékeny, de már azt is felhozta nekem, hogy őt zavarja az, hogy Kiara Lord a barátnőm, akinek olyan a munkája, amilyen

„A másik dolog, amibe belekötöttek többen, az a TikTokos tevékenységem, különösen az a videók, amiket Kiarával készítettünk a randizásról. Persze ezeket félig-meddig csak viccnek szántuk, hogy megbotránkoztassunk, vagy épp témát generáljunk, de ezt sokan nem értik, pedig úgy gondolom, hogy semmi közük hozzá. Ennek ellenére nagyon rosszul tud esni” – magyarázta.

A Házasság első látásra 1. évadának sztárjáról könnyedén kijelenthetjük, hogy az elmúlt hónapokban élete legjobb formájában van, ő mégsem teljesen elégedett. Úgy érzi a mostani verseny nem éppen úgy sikerült, mint szerette volna.

„Ugyanúgy aranyosak voltak a versenyzők és a zsűri, mint itthon, hozzám mégis közelebb állt a magyar verseny, és nem tagadom, hogy ott jobban is éreztem magam. Ebben az is közrejátszott, hogy ott voltak a barátaim szurkolni, jobb volt a hangulat, illetve a verseny is gyorsabb, pörgősebb volt. Emellett a külsőmmel is elégedettebb voltam akkor, mint most” – mesélte a megmérettetésről.

Nekem ez az idő kevés volt szerintem, hiszen az utolsó hetek nagyon sokat kivesznek erő szempontjából az alacsony a kalóriamennyiségek és a vízmegvonás miatt, és ezért nem tudok olyan intenzitással, meg olyan súlyokkal edzeni mint szeretnék. Ilyenkor elkezdek izmot veszíteni, és bár a felső testem szerintem tök oké, de mindig is a lábam és a fenekem volt az, ami nehezebben fejlődik. Most is úgy láttam, hogy abból fogytam, és ez engem egyébként megvisel, mert nem tudtam ugyanannyi magabiztossággal kiállni

