Dávid Petra versenyre készül, de ezért komoly árat fizet: "Nem akarok konfliktust, inkább visszavonulok!"

Dávid Petra, akit a nézők a TV2 Házasság első látásra című reality-jéből, valamint a Farm VIP legutóbbi szériájából ismerhetnek, újra formába hozta magát, olyan testet mutatott, melyet sokan megirigyelhetnének. A személyi edző ugyanis hosszú kihagyás után ismét versenyre készül: a Just Clear Fitness Kupán három kategóriában is színpadra lép augusztus 10-én, a Plázson. Az intenzív felkészülésről, a szigorú étrendről, és a nehézségekről is mesélt a Borsnak.

Dávid Petra fitnesz versenyen bizonyít

„Idén három kategóriában is indulok. Az első a Fit and Beauty, ami egy finomabb, nőiesebb kategória. Aztán jön a Fit Woman, ahol egyrészes bikiniben és estélyiben kell megjelenni. Ebben a kategóriában nyolc éve már versenyeztem – akkor még a Berkes Team csapatát erősítettem –, de most sokkal komolyabban veszem. A harmadik kategória pedig a klasszikus fitness bikini modell, ott már kétrészes fürdőruhában kell színpadra állni” – kezdte Dávid Petra, aki a cél érdekében kemény étrendet követ.

Általában reggelente kardióval indítok. Elhoztam anyáéktól a szobabiciklit, és éhgyomorra lenyomok egy edzést sportfűzőben. Ez nemcsak tartást ad, hanem optikailag is karcsúsít. Ezután reggelizem, általában rizskását eszem. Az étrendem teljesen letisztult, nincs benne nagy változatosság. Amit eszem, az a rizs, tojásfehérje, zöld zöldségek, valamint hal. Nincs trükközés, minden étkezésem szinte ugyanaz. Rengeteg csalánteát iszom mellé. Az biztos, hogy augusztus 10-e után csalánteát és halat sem akarok látni! Régen nézegettem videókat kihívásokról, tízezer kalóriás zabálásokról, éttermekről, ahová majd el akarok menni. Most viszont valahogy nincs hiányérzetem. Egyetlen vágyam, hogy a verseny után elmenjek bruncholni egy belvárosi helyre. Egyébként is a brunch a kedvenc étkezésem – és azon belül is az eggs benedict!

Rengeteg nehézséggel kell megküzdenie

Alacsony kalórián van, ez pedig számos nehézséggel jár, HEL Petra sokkal ingerültebb, mint a normál hétköznapokban.

Minden versenyfelkészülésem fizikailag és mentálisan is megvisel. Antiszociálisabb vagyok, sokkal fáradtabb, és néha ingerültebb is. Ismerem magam, ezért ilyenkor kerülöm azokat, akikről tudom, hogy idegesíthetnek. Nem akarok konfliktust, sem megbántani senkit, ezért inkább tudatosan visszavonulok

