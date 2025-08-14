Fitneszdíva a színpadon - Dávid Petra elképesztő fotókon mutatta meg az alakját

Dávid Petra elképesztő formában mutatkozott az idei fitnesz versenyen.

Dávid Petra elképesztő képeket posztolt Fotó: Mediaworks Archívum

Dívának érezte magát Dávid Petra

Dávid Petra legújabb Instagram-bejegyzésében elképesztő fotókat osztott meg követőivel a fitneszversenyéről. Gyönyörű egyrészes bikiniben pózolt, ezüst részletekkel kidíszítve. Petra azt is megosztotta a leírásban, hogy leginkább a Fit Woman kategória áll a legközelebb hozzá. Ebben a kategóriában a fitneszversenyzőknek egyrészes bikiniben és estélyiben is meg kell mutatniuk kidolgozott alakjukat. A versenyzőknek nemcsak izmosnak kell lenniük, hanem megjelenésüknek is kifinomultnak és nőiesnek kell maradnia.

Az egyrészes bikiniben és utána az estélyi ruhában úgy éreztem magam, mint egy díva

- írta a Dávid Petra Instagram-oldalán.