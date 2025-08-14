UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Fitneszdíva a színpadon - Dávid Petra elképesztő fotókon mutatta meg az alakját

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 15:30
Dávid Petra elképesztő formáját és nőies ragyogását mutatta meg az idei fitneszversenyen.

Dávid Petra elképesztő formában mutatkozott az idei fitnesz versenyen. 

Dávid Petra elképesztő képeke posztolt
Dávid Petra elképesztő képeket posztolt Fotó: Mediaworks Archívum

Dívának érezte magát Dávid Petra

Dávid Petra legújabb Instagram-bejegyzésében elképesztő fotókat osztott meg követőivel a fitneszversenyéről. Gyönyörű egyrészes bikiniben pózolt, ezüst részletekkel kidíszítve. Petra azt is megosztotta a leírásban, hogy leginkább a Fit Woman kategória áll a legközelebb hozzá. Ebben a kategóriában a fitneszversenyzőknek egyrészes bikiniben és estélyiben is meg kell mutatniuk kidolgozott alakjukat. A versenyzőknek nemcsak izmosnak kell lenniük, hanem megjelenésüknek is kifinomultnak és nőiesnek kell maradnia.

Az egyrészes bikiniben és utána az estélyi ruhában úgy éreztem magam, mint egy díva

- írta a Dávid Petra Instagram-oldalán.

 

