Hervadt rózsák a síron: Elfelejtette titokzatos gyászolója a szülinapos Damu Rolandot

47 év - mindössze ennyi adatott meg Damu Rolandnak, aki 2021 december 27-én hunyt el a koronavírus szövődményeiben.

Damu Roland szeptember 8-án ünnepelné 51. születésnapját

(Fotó: Mediaworks archív)

Damu Roland halála megrázta az országot

A nehéz sorsú, roppant megosztó, de kétségkívül tehetséges színész közel 4 éve nincs köztük, pedig a mai napon, szeptember 8-án is még csak 51 gyertyát fújna el a születésnapi tortáján barátai körében. Ám barátok helyett már csak a csönd és a magány a társa.

Damu a Farkasréti temető művészparcellájában nyugszik, az utóbbi években pedig igencsak foglalkoztatta a közvéleményt az a titokzatos gyászoló, aki időről időre friss, vörös rózsákat helyezett el Damu Roland sírja mellett. Nos, az köztudott, hogy a vörös rózsa a szerelem szimbóluma, így sokakban az is felmerült, hogy a rejtélyes hölgyet egykoron gyengéd szálak fűzték a Jóban Rosszban egykori sztárjához, és bizony a halála után sem feledi őt.

A dolgot csak még rejtélyesebbé tette, hogy Damu családja sem tudja, ki vihette oda a gyönyörű virágokat, ők is csak találgatnak!

„Voltunk kint a sírjánál, de még a mai napig megrázó látni. Borzasztóan szomorú, hogy ki kell járnunk a temetőbe, de jó látni, hogy mások is emlékeznek rá. Például őszintén megmondom, hogy ötletünk sincsen, ki rakta oda a vörös rózsacsokrot a sírhoz. Amikor mi voltunk kint, akkor még semmi ilyesmit nem láttunk, de örömteli, hogy valaki még gondolt rá rajtunk kívül” – nyilatkozta a Borsnak még 2023-ban Roland unokaöccse, Tóth István.

Az a tény, hogy egy titokzatos nő vörös rózsákat helyezett el a színész sírján, óriási port kavart a neten. Már csak azért is, mert Damu szerelmi élete igencsak viharos volt, halála előtt néhány évvel például szerelmi bánattól vezérelve öngyilkosságot kísérelt meg egy VIII. kerületi lakásban. Bár voltak nagy szerelmei és tartós párkapcsolatai, egyáltalán nem kizárt, hogy egy rejtélyes nő a szívébe zárta őt, legalábbis egy időre.

Elhervadtak a szerelem virágai Damu Roland sírján

A dolgok viszont változnak. A Bors épp Damu Roland 51. születésnapján járt kint a Farkasréti temetőben.