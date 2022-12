Titokzatos nő: Családja sem tudja, ki vitt rózsát Damu Roland sírjára

Egy éve annak, hogy a Jóban Rosszban sztárja eltávozott az élők sorából. Tavaly december 27-én jelentették be: elhunyt Damu Roland. A színész kórházba került, hetek óta küzdött betegségével. A halála előtt maga kérte, hogy mélyaltatásban kezeljék. Abban reménykedett, így több esélye van a gyógyulásra. Sajnos végül elvesztette a küzdelmet, szervezete feladta a harcot. Családja a mai napig nem tudta teljesen feldolgozni ezt a veszteséget.

Damu Roland 2021 decemberében hunyt el Fotó: YouTube

– Igazából még most is nehéz elfogadni épp ésszel, ami történt – kezdte a Borsnak Tóth István, Damu Roland unokatestvére. – Mindenki a sajátos módján emlékezik meg Rolandról, de mindnyájan büszkeséggel gondolunk arra a csodálatos emberre, aki ő volt.

Hiszünk benne, hogy már egy jó helyen van, és bízom benne, hogy odafönt megtalálja majd azt a boldogságot, ami az élők között nem adatott meg neki

– fogalmazott István, aki elmondta, mai napig járnak ki hozzá a temetőbe.

– Voltunk kint a sírjánál, de még a mai napig megrázó látni. Borzasztóan szomorú, hogy ki kell járnunk a temetőbe, de jó látni, hogy mások is emlékeznek rá. Például őszintén megmondom, hogy ötletünk sincsen, ki rakta oda a vörös rózsacsokrot a sírhoz. Amikor mi voltunk kint, akkor még semmi ilyesmit nem láttunk, de örömteli, hogy valaki még gondolt rá rajtunk kívül – tette hozzá Roland unokaöccse.

Rejtélyes hódoló?

Munkatársunk is meglátogatta a szomorú évforduló alkalmával a színész nyughelyét a Farkasréti temetőben. A sír nem csak rendezett volt, de egy csokor vörös rózsa, a szerelem virága is pihent rajta, amit láthatóan nagy műgonddal helyeztek el ott. Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy titokzatos csokor jelenik meg Damu Roland sírján. Születésnapján, szeptember 8-án ugyancsak kint jártunk, és akkor is hasonlót tapasztaltunk: fél tucat vörös rózsát tettek a síremlékre.